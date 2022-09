Congo-Kinshasa: La presse mobilisée pour la réussite de ce rendez-vous inédit, IXèmes jeux de la Francophonie - Isidore Kwandja clôture le séminaire de formation des journalistes

Les préparatifs des 9èmes Jeux de la Francophonie évoluent à grand pas. Ce, sur tous les aspects. Après le constat positif sur l'évolution des travaux de construction des sites retenus pour accueillir des rencontres sportives, Isidore Kwandja, Directeur de ces 9èmes Jeux prévus à Kinshasa, a clôturé le week-end dernier, le séminaire d'information et de formation organisé durant trois jours, à l'intention des journalistes sélectionnés pour la couverture de ce grand évènement des pays francophones, prévu l'année prochaine.

Après trois jours d'incubation, les professionnels des médias ont suffisamment des matières pour la mobilisation de la population.

Trois temps essentiels ont marqué ce moment entre les professionnels des médias et le comité national. Le premier temps a été marqué par des échanges des questions réponses liés aux exposés des différentes commissions le jour précédent par rapport à l'organisation des jeux ainsi que sur la visite des quelques sites des jeux.

S'en est suivis des ateliers constitués de différents organes de presse, et le troisième atelier était consacré à la radio. L'objectif poursuivi dans ces différents ateliers était de présenter les propositions des angles d'articles avant, pendant et après les jeux de la francophonie et d'exposer les attentes des médias après ce séminaire.

Pour tout clôturer, le directeur national du comité, Isidore Kwandja, accompagné d'un nombre restreint des membres de son bureau, a répondu aux différentes questions des journalistes.

Se confiant à la presse, il a salué l'implication des professionnels des médias pour la réussite de ces 9èmes jeux de la francophonie. "Je m'en vais remercier tous les membres ici présents... aujourd'hui, nous assistons à la cérémonie de clôture du séminaire qui a été organisé par notre organisation d'accréditation... Donc, nous clôturons ce séminaire. Mais je peux vous dire que c'est une nouvelle étape. À chaque fois que nous aurons un évènement, nous allons faire appel à vous comme le directeur en charge des finances l'a dit. Donc, moi je le prends au mot. Donc, j'espère qu'il va bien vous traiter" a-t-il déclaré.

Il faut noter que ce séminaire avait pour objectifs spécifiques d'expliquer clairement aux journalistes les différentes facettes de la francophonie ainsi que les enjeux liés à l'organisation de ces jeux, sur le plan diplomatique, économique, culturel, sportif, touristique, etc., analyser avec les journalistes ce que la RDC pourrait gagner de l'organisation des jeux de la francophonie et expliquer aux journalistes comment vont se dérouler les grandes activités prévues pendant les jeux comment ; ils peuvent couvrir ces activités, avant et pendant les jeux".