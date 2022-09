Afrique: Journée internationale de la paix - Mettre fin au racisme. Bâtir la paix.

La Cloche de la paix a été offerte par l'Association des Nations Unies du Japon en 1954. La tradition est de sonner la cloche deux fois par an : le premier jour du printemps, et le 21 septembre pour célébrer la Journée internationale de la paix.

Chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier le 21 septembre. L’Assemblée générale des Nations unies a déclaré cette journée consacrée au renforcement des idéaux de paix, en observant 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu.

Mais pour parvenir à une paix véritable, il faut bien plus que déposer les armes. Il faut construire des sociétés où tous les membres ont le sentiment de pouvoir s’épanouir. Il s’agit de créer un monde dans lequel les gens sont traités de manière égale, quelle que soit leur race.

Comme l’a déclaré le Secrétaire général António Guterres, « Aujourd’hui encore, le racisme continue de gangréner les institutions, les structures sociales et le quotidien de toutes les sociétés. Il reste un facteur d’inégalité persistant et continue de priver des personnes de leurs droits humains fondamentaux. Il déstabilise les sociétés, sape les démocraties, porte atteinte à la légitimité de l’État et [...] les liens entre racisme et inégalité de genre sont indéniables. »

Alors que les conflits continuent d’éclater dans le monde entier, provoquant la fuite des populations, nous avons constaté une discrimination fondée sur la race aux frontières. Alors que la COVID-19 continue de s’attaquer à nos communautés, nous avons vu comment certains groupes raciaux ont été frappés beaucoup plus durement que d’autres. Alors que les économies souffrent, nous avons vu des discours de haine et de violence dirigés contre les minorités raciales.

Nous avons tous un rôle à jouer dans la promotion de la paix. Et la lutte contre le racisme est un moyen essentiel d’y contribuer.

Nous pouvons travailler à démanteler les structures qui enracinent le racisme chez nous. Nous pouvons soutenir les mouvements pour l’égalité et les droits de l’Homme partout dans le monde. Nous pouvons dénoncer les discours de haine, que ce soit hors ligne ou en ligne. Nous pouvons promouvoir l’antiracisme par l’éducation et la justice réparatrice.

Le thème 2022 de la Journée internationale de la paix est « Mettre fin au racisme. Bâtir la paix ». Nous vous invitons à vous joindre aux efforts des Nations unies en vue d’un monde exempt de racisme et de discrimination raciale. Un monde où la compassion et l’empathie l’emportent sur la suspicion et la haine. Un monde dont nous pouvons vraiment être fiers.

Événements 2022

La Journée internationale de la paix sera célébrée le 16 septembre 2022 au Siège des Nations Unies. Le programme débutera par la traditionnelle cérémonie de la cloche de la paix dans le jardin de la paix à 9h00 heure de New York. À cette occasion, le Secrétaire général et le Président de l'Assemblée générale feront sonner la cloche de la paix.

Ensuite, une cérémonie pour la jeunesse aura lieu dans la salle du Conseil économique et social (ECOSOC) à 9h30 EDT, au cours de laquelle plus de 500 étudiants échangeront avec le Secrétaire général et des artistes et militants. Les jeunes présenteront des projets illustrant les actions qu'ils ont entreprises pour combattre le racisme et favoriser ainsi la paix. Les deux événements seront diffusés en direct et à la demande. Voir le programme de la cérémonie pour la jeunesse