Sénégal: Matches amicaux contre la Bolivie et l'Iran - Ces renforts de taille du coach Aliou Cissé

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, a rendu publique, vendredi 16 septembre, une liste de 29 joueurs en direction des matches amicaux contre la Bolivie (24 septembre à Orléans en France) et l'Iran (27 septembre en Autriche). Sept nouveaux joueurs qui découvrent pour la première fois la tanière y figurent.

Formose Mendy : cette fois-ci, c'est la bonne

Appelé en renfort, en novembre 2020, Formose Mendy n'avait pas eu l'occasion d'étrenner sa première cape avec l'équipe nationale A. Mais, cette fois-ci, la donne pourrait changer. Confronté aux blessures de Bouna Sarr, l'habituel titulaire au poste, et de Youssouf Sabaly, Aliou Cissé était dans l'obligation de chercher une solution de rechange. Il a finalement opté pour le joueur d'Amiens Sc. Auteur de performances intéressantes depuis le début de la saison, Formose Mendy (21 ans, 1 m 85, 75 kg), a de grandes chances de débuter face à la Bolivie ou l'Iran.

Cela parait même comme une évidence, si l'on sait que son principal concurrent, Noah Fadiga, a été déclaré forfait à cause d'une commotion cérébrale contractée, le week-end dernier, en championnat. Capable d'évoluer à droite de la défense et dans l'axe, Formose Mendy apporte une plus-value à Amiens où il a été titularisé à sept reprises en huit matches (1 but). Conscient qu'il a un coup à jouer, l'ancien international U20 se dit prêt à saisir sa chance si Aliou Cissé fait appel à lui. " J'ai vécu ma convocation avec beaucoup de fierté et de contentement.

Je vais en équipe nationale pour apprendre, mais pour gagner ma place aussi. S'il me donne l'opportunité, je saisirais grandement ma chance ", a déclaré le joueur formé à l'académie Darou Salam AF, dans Wiw Sport. Poursuivant, il a soutenu que " le discours du coach a toujours été le même " en ce sens qu'Aliou Cissé dit compter " sur tout le monde ". Par conséquent, " chacun doit prouver qu'il a sa place dans l'équipe. Nous sommes tous en sélection pour gagner nos places et bien représenter le Sénégal. Je me sens prêt ", a argumenté Formose Mendy.

Moussa Niakhaté : le choix de l'évidence

" Je peux simplement dire que c'est le choix du cœur. C'est ce qui m'anime, c'est la façon dont je vois les choses. Ce serait hypocrite pour moi d'attendre et d'être opportuniste. J'ai choisi et je vais privilégier mon cœur ", avait déclaré Moussa Niakhaté dans Rmcsport le 2 juin dernier. Interrogé toujours par ce site sur la possibilité de défendre les couleurs de la France, son pays de naissance, Moussa Niakhaté n'avait pas fait dans le clair-obscur pour affirmer sa position.

Le natif de Roubaix avait clairement indiqué que son cœur penchait pour les " Lions de la Téranga " et que ce choix était une évidence pour lui. Depuis cette déclaration, beaucoup se demandaient quand Aliou Cissé allait enfin lui tendre la perche. Non pas pour un acte de charité, mais pour les performances de haut vol que le joueur réalise depuis trois ans. Cela n'a pas échappé au sélectionneur national lors de la confection de sa liste des 29 joueurs retenus pour les matches contre la Bolivie et l'Iran. Ce dernier y a bien coché le nom de Moussa Niakhaté.

Cependant, le joueur de 26 ans, convoqué neuf fois avec les Espoirs français, pourrait ne pas honorer sa première cape. En effet, l'ancien capitaine de Mayence en Bundesliga allemande s'était blessé aux ischio-jambiers lors du match qui a opposé Nottingham Forest à West Ham et son entraineur, Steve Cooper, tablait sur une absence de deux mois pour son défenseur central. Une blessure assez sérieuse qui devait le tenir éloigné des pelouses pendant une longue période. Du coup, sa participation pour le prochain regroupement n'est pas encore sûre. Mais, quoi qu'il en soit, le rendez-vous est déjà pris.

Mory Diaw : en position de chasseur

Mory Diaw va enfin découvrir les joies d'une sélection. Le sélectionneur national Aliou Cissé en a décidé ainsi lors de l'annonce de sa liste pour la prochaine fenêtre internationale. Les amateurs du championnat de France, eux, commencent à découvrir le natif de Poissy. Titulaire indiscutable dans les cages de Clermont Foot, Mory Diaw (29 ans, 1m 95, 90 kg), a su séduire par son calme et sa sérénité devant sa ligne, son aisance balle au pied, mais surtout par ses arrêts décisifs.

Onzième défense de Ligue 1, Clermont peut véritablement remercier son dernier rempart s'il n'a concédé que 13 buts, dont un 5-0 devant le Psg lors de la 1ère journée. Formé justement par le club de la capitale, Mory Diaw avait dû s'exiler en Suisse, à Lausanne Sport, pendant deux ans (2020-2022), le temps de mûrir avant que Clermont n'aille le récupérer. Un choix plutôt payant puisque le club occupe une honorable 10ème place, loin de la zone rouge.

Ce rassemblement pourra donc offrir au néo international l'occasion de se frotter au plus haut niveau, de s'inspirer de ses ainés et devanciers en sélection, Edouard Mendy, Alfred Gomis ou Séni Timothée Dieng. S'il n'entend pas bousculer la hiérarchie, Mory Diaw doit néanmoins montrer tout son potentiel pour semer le doute dans la tête d'Aliou Cissé lorsqu'il s'agira de confectionner la liste définitive des joueurs retenus pour la coupe du monde au Qatar. À lui de jouer.

Ismail Jacobs : le chainon manquant à gauche

L'équipe nationale du Sénégal a toujours souffert sur le flanc gauche de la défense depuis la grave blessure de Pape Ndiaye Souaré. Saliou Ciss, qui a su brillamment le remplacer, est actuellement sans club. Le sélectionneur national, contraint de trouver la solution, est allé jusqu'en Allemagne pour débusquer sa cible. Un certain Ismaïl Jakobs (23 ans, 1 m 83, 75 kg), que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas.

Mais, ce n'est pas pour rien qu'Aliou Cissé a fait tout ce chemin pour le récupérer. En effet, l'arrière gauche formé à Cologne s'est fait un nom et une réputation en Allemagne. À Cologne, il est souvent utilisé par son coach au poste d'ailier gauche ou de piston gauche. Des perspectives intéressantes pour Aliou Cissé lorsque celui-ci décide de jouer à trois défenseurs derrière.

En France aussi, Ismaïl Jakobs a connu un bref passage à Monaco où il a disputé un total de 39 matches toutes compétitions confondues en deux saisons (2020-2022) malgré une féroce concurrence à son poste. Le forfait de Bouna Sarr et la méforme de Fodé Ballo Touré pourraient faire pencher la balance de son côté en étant titulaire pour sa première sélection. En ce moment-là, ce sera à lui de convaincre les supporters de l'adopter et surtout à Aliou Cissé de l'intégrer dans ses plans dans un futur proche.

Noah Fadiga : du père au fils

" Noah a été réclamé par le grand public. On a pris le temps d'y réfléchir. On a pris le temps également de le laisser grandir. Mais, le fait aussi que tout notre côté droit est décimé a un peu précipité son arrivée en équipe nationale. C'est un garçon pétri de talents ; nous lui souhaitons la bienvenue ", avait déclaré Aliou Cissé au moment de justifier la convocation de Noah Fadiga et il n'avait pas tort.

En effet, le sélectionneur a effectué un choix ponctuel en convoquant le fils de l'ancien meneur de jeu des " Lions " Khalilou Fadiga parce qu'il avait l'opportunité de le laisser grandir, de s'aguerrir et de prendre du volume avec Brest qu'il a rejoint, cet été, en provenance de Heracles en deuxième division espagnole. Mais, les contraintes liées au forfait de Bouna Sarr et la blessure de Youssouf Sabaly ont précipité les choses. Cependant, la première cape de Noah Fadiga sous la tunique des " Lions " devra attendre encore.

En effet, le latéral droit, né en Belgique, a été victime d'une commotion cérébrale lors de la défaite de son équipe contre l'Ac Ajaccio (0-1). Les dernières nouvelles indiquent que le joueur de 22 ans doit passer des examens complémentaires et observer quelques jours de repos sans football, comme préconisé par les nouvelles règles de la Fifa. Un coup dur dont se serait passé Noah Fadiga qui attendra, à coup sûr, une nouvelle opportunité pour communier avec le public.

Pathé Ismaël Ciss : sur les traces du frangin

Ses belles performances avec le Rayo Vallecano n'ont pas échappé à Aliou Cissé qui l'a incorporé dans sa liste pour disputer les deux matches de préparation contre la Bolivie et l'Iran. Pathé Ciss, pour ne pas le nommer, s'illustre, chaque week-end, dans le championnat espagnol et de la plus belle des manières. Le transfuge de Fuenlabrada est omniprésent dans l'entrejeu du Rayo dans son style box to box et n'hésite jamais à apporter le surnombre en attaque.

Auteur d'un but, Pathé Ciss s'est retrouvé, ces derniers temps, en défense centrale pour juste dépanner, le temps que le titulaire au poste se rétablisse. Mais, ses performances n'en ont pas souffert pour autant puisqu'il tire toujours son épingle du jeu. Preuve qu'il a acquis une nouvelle dimension et qu'il peut apporter sa polyvalence en sélection.

En tout cas, au moment où Idrissa Gana Guèye et Pape Alassane Guèye ne jouent pas beaucoup en club et que Nampalys Mendy est souvent oublié sur le banc, Pathé Ciss, lui, arrive compétitif et avec le plein de confiance. Nul doute que son frère, Saliou Ciss, non retenu parce que sans club, lui donnera les conseils nécessaires pour son intégration et des tuyaux pour qu'il s'adapte vite à la vie en sélection. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.

Nicolas Jackson : un pur produit du local

Les amateurs du football local ont eu un aperçu du talent de Nicolas Jackson lorsqu'il évoluait au Casa Sport il y a encore trois ans. Doué techniquement, ce dernier faisait des misères dans les défenses adverses par sa percussion, sa conduite de balle, ses déplacements et son sens du but. Des qualités qui ont séduit, à l'époque, Villareal qui n'a pas hésité une seconde à l'enrôler.

Après deux saisons avec l'équipe B de Villareal, Nicolas Jackson (21 ans, 6 matches, dont 5 titularisations, 1 but, 1 passe décisive cette saison), évolue depuis le début de l'exercice avec l'équipe première sous les ordres d'un certain Unai Emery. Ce dernier, conscient qu'il peut s'améliorer dans plusieurs domaines, croit beaucoup en lui. " Il est en train de grandir et il faut voir son apport ", a témoigné Unai Emery dans mediaactu.com. Le technicien passé par le Psg pense " qu'il doit bouger entre les lignes, mais [il] compte sur lui, car son apport est très élevé s'il s'agit de se donner défensivement, de mettre la pression ou de conduire la balle. Aujourd'hui, il a trouvé de très bons espaces.

Il doit avoir plus d'expérience devant les buts et cela s'apprend. Il s'installe, mais il lui manque un petit pas ". Les observations du technicien espagnol seront sans doute prises en considération par Aliou Cissé lors de son utilisation, mais ce dernier ne vient pas de le découvrir. En effet, l'année de l'éclosion de Nicolas Jackson avec le Casa Sports a coïncidé avec le moment où Aliou Cissé occupait le poste de coordonnateur sportif du club de Ziguinchor. Il le côtoyait donc tous les jours et connait son potentiel.