Sénégal: Assemblée nationale - Les présidents de Commission connus, ce mercredi

Après l'élection du Président de l'Assemblée nationale et des Vice-présidents, la semaine dernière, les députés de la 14e législature ont été convoqués en session, hier, pour la ratification des listes des 14 membres des Commissions permanentes.

Ces listes ont été ratifiées à l'unanimitéaprès plusieurs heures de discussions. Ainsi, le Président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a demandé aux membres des Commissions de se réunir en vue d'élire les membres des bureauxdesdites commissions.

Au total, il y a 14 Commissions, notamment finances et contrôle budgétaire ; affaires économiques ; aménagement du territoire, urbanisme, habitat, infrastructures et transports ; développement rural ; développement durable et transition écologique. Sans oublier les Commissions chargées de l'énergie et des ressources minérales ; des lois de la décentralisation du travail et des droits humains ; des affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur ; de la défense et de la sécurité. Le reste des Commissions s'occupe de l'éducation, de la jeunesse, des sports et du loisir ; de la culture et de la communication ; de la santé de la population et de la solidarité nationale ; de la comptabilité et du contrôle ; des délégations.

Amadou Mame Diop a rappelé, conformément aux dispositions de l'article 35 du Règlement intérieur, que le Président de l'Assemblée nationale et les membres du Bureau ne peuvent pas faire partie des bureaux des Commissions permanentes. Les travaux reprennent aujourd'hui mercredi, à 16heures, pour la clôture de la session extraordinaire.