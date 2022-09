Angola: Suisse - Clôture samedi de l'exposition sur Agostinho Neto

Luanda — Une exposition photographique intitulée "Neto à la première personne" se termine, samedi (24), au centre d'art et culture, appartenant à la Fondation brésilienne, dans la ville de Bâle, en Suisse.

L'information est exprimée dans une note de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies, à Genève (Suisse).

L'exposition, composée de cinq modules, présente plus de 60 photographies qui dépeignent certains moments de la vie du premier président angolais, António Agostinho Neto.

Dans cette exposition, António Agostinho Neto est dépeint comme une marque pour l'humanité, en particulier en cinq dimensions.

Parmi les dimensions figurent " Neto et sa famille ", " Neto et sa vocation ", " Neto et son ascension politique ", " Neto et son leadership ", ainsi que " Neto et sa reconnaissance ".

Lors de l'ouverture de l'exposition photographique, l'ambassadrice Cecília Rosário a rappelé que " la trajectoire et les réalisations d'Agostinho Neto, pour le peuple et pour la nation angolaise, reflétaient ses qualités d'homme politique, de diplomate, de médecin et de poète.

A cette occasion, la diplomate a ajouté que l'influence, les actes et les œuvres d'Agostinho Neto jouaient un rôle central dans la vie du peuple angolais, d'autres pays africains et du monde.

L'exposition fait partie de la commémoration du centenaire du fondateur de la nation angolaise.

Dans le cadre de ces activités commémoratives, l'Ambassade d'Angola en Suisse a également programmé une conférence sur le thème "Agostinho Neto et le rêve qui ne vieillit jamais".

António Agostinho Neto est né le 17 septembre 1922 à Icolo e Bengo, dans la banlieue de Luanda. Il mourut le 10 septembre 1979 à Moscou.

Il a été président du MPLA et en 1975, il est devenu le premier président de l'Angola jusqu'en 1979. Entre 1975-1976, il a reçu le prix Lénine de la Paix.

Le 17 septembre, l'Angola célèbre la Journée du héros national, commémorant le jour de la naissance d'Agostinho Neto.