Cote d'Ivoire: RHDP - Les engagements des départementaux pour un parti très conquérant

Le message est clair. Pour Alassane Ouattara, le RHDP doit être le plus grand parti de Côte d'Ivoire depuis la dissolution du parti unique. En effet, depuis 1990, date du retour au multipartisme en Côte d'Ivoire, aucun parti politique n'a réussi à réunir autant d'Ivoiriens en son sein.

Chacune des formations politiques avait une assise régionale. Le RHDP a décidé de briser cette barrière pour se présenter comme un parti national présent dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire et regroupant des militants issus de toutes les couches sociales de la population ivoirienne, du planteur au planton en passant par le petit commis et les plus hauts cadres de l'administration publique ou privée.

Cette volonté, Alassane Ouattara l'a affichée lundi dernier à l'occasion de l'investiture des 350 secrétaires départementaux élus le 23 juillet 2022. Leur mission est donc plus que claire, continuer l'implantation du parti des houphouëtistes, mais aussi l'ouvrir à d'autres Ivoiriens qui étaient encore hésitants. Pour y arriver, Alassane Ouattara a décidé de compter sur les " préfets " de sa formation politique nouvellement investis.

" Le RHDP doit rester un modèle d'ouverture, de tolérance, de paix et de démocratie pour la nation ivoirienne ", a dit clairement le président du RHDP qui demande ainsi à ses " préfets " d'être des hommes d'ouverture et de ne fermer la porte à aucun Ivoirien. Si Gilbert Kafana Koné, en sa qualité de " soldat pour la cause du RHDP", a pris l'engagement de réussir sa mission en sa qualité de président du Directoire, Cissé Bacongo, le secrétaire exécutif, lui aussi, veut accomplir pleinement sa tâche.

" D'ores et déjà, nous nous mettons en ordre de marche pour affronter les prochaines échéances électorales ", a-t-il martelé. Les secrétaires départementaux ont pris être à la hauteur de la confiance placée en eux. Elisabeth Boguy Ahebéé, secrétaire départemental de Jacqueville-commune, en leur nom, a promis de faire en sorte que le RHDP demeure la première force politique de la Côte d'Ivoire. " Nous nous engageons solennellement à servir avec fidélité, dévouement, loyauté et dans la discipline notre parti, le RHDP, conformément à notre feuille de mission en vue de renforcer sa position de premier parti sur l'échiquier national, et de le faire triompher aux futures batailles électorales ", a-t-elle fait savoir.

Et cela, conformément au vœu du président du RHDP de faire ce parti, une référence politique, un parti-modèle, qui sera pour la Côte d'Ivoire un exemple de tolérance, de discipline, de travail, de solidarité, de travail, avec des militants engagés au service de la collectivité. Le chemin est donc tracé pour réussir cette noble mission, de faire du RHDP un parti national.

La mobilisation des cadres dans la salle lundi et celle des militants dans la cour de l'hôtel Ivoire en est la parfaite illustration. Les premiers pas du RHDP l'ont déjà démontré. Depuis 2010, il a remporté toutes les élections organisées en Côte d'Ivoire. Au vu de la machine qui se met en place, il n'y a pas de raison que le parti au pouvoir ne remporte pas en 2023 les élections locales.