Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Les étudiants rentrés de Cuba perçoivent leurs arriérés de bourse à Brazzaville

Les anciens étudiants en médecine à Cuba, rentrés au pays en 2019 et 2020, perçoivent les arriérés de bourses, y compris les 176 autres qui avaient été expulsés de Cuba pour méconduite et contre-performances académiques bien avant la fin de leur formation.

Les agents du Trésor public ont débuté la paie des arriérés de bourses des étudiants congolais en médecine à Cuba, le 20 septembre à la présidence de l'Université Marien-Ngouabi. Un trimestre est en cours de paiement. Le total des bénéficiaires pour les deux promotions est chiffré à 730. Ces anciens étudiants en médecine qui sont rentrés ne sont pas tous à Brazzaville car certains d'entre eux ont été mis en stage dans les hôpitaux de l'arrière-pays. Ce sont donc leurs parents qui perçoivent cette bourse à leur place, avec des procurations délivrées par l'Inspection générale des finances.

La paie en cours redonne l'espoir à certains qui n'y croyaient plus. " A dire vrai, on ne croyait pas que l'on pouvait encore percevoir les arriérés de bourse car certains d'entre nous sont rentrés au pays depuis trois ans. Il y avait un silence à ce sujet. Nous espérons que l'Etat va continuer à payer le reste des arriérés ", a déclaré un des bénéficiaires qui n'a pas souhaité révéler son identité.

Ceux de Cuba refusent d'être payés

Dans la soirée du 20 septembre, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel, et le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, ont quitté Brazzaville pour la Havane, à Cuba. L'objectif de leur déplacement est de dénouer la situation qui y prévaut car les étudiants refusent de percevoir les deux trimestres de bourses disponibles. Il s'agit d'aller les assurer que malgré les difficultés, l'Etat va honorer ses engagements.

Pour l'heure, la bourse demeure la pomme de discorde entre les étudiants congolais à Cuba et la délégation du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public ayant effectué le déplacement de la Havane, depuis le début de ce mois, pour payer deux trimestres d'arriérés, soit six mois. Les étudiants, par contre, exigent le paiement de l'intégralité des arriérés qui font treize trimestres au total. C'est cette équation que les deux ministres ainsi que les représentants des autres ministères faisant partie de la délégation vont devoir équilibrer à Cuba.