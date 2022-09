Congo-Kinshasa: Investissement - Un prêt de 18,5 millions de dollars américains pour des projets de logement en RDC

Le conseil d'administration de Shelter-Afrique, institution panafricaine de financement et de développement du logement, a approuvé un prêt commercial de 18,5 millions de dollars amériicains offert à la société de développement immobilier Maison super Development (MSD), basée au Katanga, en République démocratique du Congo (RDC), indique un communiqué de cette institution.

Le prêt de 5 ans sera utilisé pour financer trois projets en cours dans les villes de Lubumbashi et Kolwezi. Ces projets, explique Shelter-Afrique, devraient contribuer considérablement au développement de l'immobilier commercial et résidentiel. " Cette facilité fait partie des solutions financières de shelter-Afrique destinées à la régénération urbaine. Lubumbashi et Kolwezi sont deux villes qui se transforment progressivement en villes importantes en RDC et Shelter-Afrique est heureux de soutenir le processus en s'assurant que nous fournissons une solution financière qui facilite la création d'un mélange de logements à prix abordable et d'espaces commerciaux pour stimuler les activités commerciales et l'emploi ", a déclaré le directeur général par intérim de Shelter-Afrique, Kingsley Muwowo.

Commentant l'accord, le directeur général de MSD, Dharmendra Kumar, s'est félicité du partenariat avec Shelter-Afrique et les efforts de ce dernier dans le développement de l'infrastructure de logement en RDC.

Autres projets

Dans un passé récent, Shelter Afrique a intensifié ses activités en RDC en poursuivant activement des projets de logement à grande échelle et à faible coût par le biais de partenariats public-privé et de prises de participation. Cette institution a approuvé une ligne de crédit d'une valeur de 11,4 millions de dollars américains pour financer 285 prêts hypothécaires en RDC. D'autres projets financés jusqu'à présent par Shelter-Afrique en RDC comprennent l'immeuble de bureaux de sept étages de Devimco à des fins de location, la Tradition, le Concorde, l'ambassadeur, Azda et un immeuble de dix étages à Kinshasa développé par Elolo, indique l'institution.

Shelter-Afrique est une institution panafricaine de financement et de développement du logement créée par les gouvernements africains pour répondre à la nécessité d'un système durable de fourniture de logements et de projets d'infrastructures connexes en Afrique. Ses actionnaires sont quante-quatre pays africains, la Banque africaine de développement, la Société africaine de réassurance et le Fonds de solidarité africaine.

Elle fournit du financement par le biais de la dette, de la quasi-équité et de l'équité aux institutions publiques et privées pour des projets de logement et d'infrastructures urbaines dans les pays membres. Shelter-Afrique établit des partenariats stratégiques et offre une multitude de produits ainsi que de services connexes pour soutenir la fourniture efficace de logements abordables et de biens immobiliers commerciaux. Il s'agit notamment du financement de projets, des prêts institutionnels, des prises de participation et des coentreprises, du financement du commerce et du logement social. Elle offre également des conseils pratiques et une assistance technique à un large éventail de parties prenantes du secteur.