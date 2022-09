Maroc: ONU - Le Maroc poursuit son action en faveur de la consolidation de l'égalité des genres (M. Akhannouch)

Nations Unies (New York) — Le Maroc poursuit son action en faveur de la consolidation de l'égalité des genres, pilier d'une société équitable et démocratique, a affirmé, mardi à New York, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans son intervention lors du débat général de la 77è Assemblée générale des Nations Unies, M. Akhannouch a rappelé que SM le Roi Mohammed VI a donné une nouvelle impulsion au processus de consécration de l'égalité des genres, à travers la mise en œuvre globale des dispositions du Code de la famille.

Conscient de l'importance de la participation pleine et entière de la femme dans la prévention et le règlement des conflits, le Maroc a lancé le premier plan d'action nationale en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité comme cadre politique global, et ce en application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, a encore rappelé le Chef du gouvernement.

M. Akhannouch a, en outre, indiqué que l'égalité entre les genres et la consolidation des droits de la femme et sa pleine participation dans la prise de décisions demeure une condition essentielle face aux défis actuels et futurs qui se posent à l'échelle mondiale.