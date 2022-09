Ile Maurice: Innovationmauritius.com revient sur le Big Data et l'AI

DoraCrea, en collaboration avec MCB Consulting, société internationale de conseil en gestion, et MCB Institute of Finance, deux entités du groupe MCB, lancent la 4th édition d'innovationmauritius.com, le 11 octobre, au Caudan Arts Centre, et dont la Sentinelle sera le partenaire média.

L'édition 2022 d'Innovationmauritius. com, qui revient après deux années d'arrêt liées au Covid-19, traitera d'une thématique à forte pertinence - le Big Data et l'Intelligence Artificielle (IA) - avec un axe spécifique sur la sobriété, soit comment consommer les données et les technologies associées, différemment et de manière responsable. DoraCrea, une société de formation spécialisée en Digital Marketing, Business Innovation, Fintech, Data Science et Digital Transformation, entre autres, s'associe effectivement cette année avec MCB Consulting, capitalisant sur son expérience et son expertise dans le déploiement de technologies bancaires, transformation digitale, gestion des données, services de conseil et gestion de risques, entre autres. L'autre partenaire est sa société soeur, MCB Institute of Finance (MCBIF), qui se positionne aujourd'hui comme une entité de formation en proposant à travers ses partenaires clés des formations courtes sur plusieurs thématiques touchant tant à la finance qu'aux sujets agnostiques à la finance.

La conférence 2022 réunira un parterre d'experts métiers locaux et internationaux en données, intelligence artificielle, transformation digitale, gouvernance des données parmi d'autres, qui mobiliseront l'attention des participants sur quatre sous-thématiques clés : démystifier le Big Data et la notion de responsabilité et sobriété technologiques, la prise de décisions intelligentes et responsables, la gouvernance des données ou encore le digital work place. Les intervenants viennent d'entreprises mondiales et reconnues comme Google et le Data Science Institute, alors que le Mauritius Research and Innovation Council, le Data Protection Office, MCB Consulting, à l'instar de son CEO Jean-Michel Félix, ou encore Marc Israël interviendront dans leur domaine respectif au niveau local.

Le Big Data est aujourd'hui un concept galvaudé, et il est essentiel à l'ère de l'industrie 5.0 et d'une société intelligente gouvernée par des données d'éclairer toutes les audiences sur tous les principes sous-jacents qui touchent de près ou de loin autant les entreprises que les individus. De surcroît, l'exploitation des données peut rapidement amorcer leur surexploitation d'où le principe de gouvernance et surtout de responsabilité dans leur usage et leur manipulation. Le concept de "sobriété digitale", encore très peu abordé dans le monde, mérite pourtant toute sa place dans les conversations dès lors que le Big Data est évoqué.

La conférence visera ainsi à mettre en adéquation tous ces principes énoncés à travers le partage et l'expertise des parties prenantes, aussi locales qu'internationales. Innovationmauritius.com s'attend à la participation de toutes les entreprises mauriciennes et internationales installées à Maurice, qui sont engagées dans la gestion de données ou inscrites dans l'innovation. Plusieurs entreprises, telles que Ceridian, SD Works, Rogers Group ou encore CIM Finance, se sont déjà positionnées pour collaborer et participer à cette initiative.

Vasenden Dorasami, Managing Director de DoraCrea explique que, face à une révolution technologique d'une ampleur supérieure à celle d'internet et des technologies de communication mobiles, "le Big Data et l'IA sont deux technologies inextricablement liées, au point que l'on peut parler d'une Big Data Intelligence. L'IA est devenue omniprésente dans les entreprises de toutes les industries au sein desquelles la prise de décisions est transformée par des machines intelligentes". Il estime que "la convergence entre le Big Data et l'IA semble inévitable à l'heure où l'automatisation des prises de décisions intelligentes se présente comme la prochaine évolution du Big Data. Une agilité en hausse, des processus business plus intelligents et une meilleure productivité sont les bénéfices les plus probables de cette convergence". Il ajoute "qu'aujourd'hui, toutefois, malgré les bonnes intentions, l'adoption de la Big Data Intelligence dans les entreprises relève d'innombrables défis par manque de compétences dans ce nouveau domaine qu'est la Data Science".

De son côté, Jean-Michel Félix, CEO de MCB Consulting, souligne que cette conférence autour du Big Data avec un axe "responsabilité" présente une opportunité pour insuffler le sens de l'innovation et conscientiser les audiences. "Le monde - avec une grosse tendance à la digitalisation à tout prix - est profondément ancré dans une phase critique qui demande autant aux individus qu'aux entreprises de se réinventer pour survivre d'une part et réussir. Nous opérons dans un rude contexte, avec des changements générationnels, l'évolution constante des besoins du marché, des clients plus informés et exigeants et une compétition accrue venant d'acteurs pas nécessairement traditionnels."

Jean-Michel Félix maintient cependant qu'il est impératif de voir la technologie pour ce qu'elle représente, soit "un levier essentiel pour servir l'innovation, être plus efficace, améliorer le service client mais aussi impacter positivement". En revanche, dit-il, "c'est à l'humain de rester maître de son destin et de prendre la responsabilité d'agir en faveur du bien commun, et non être asservi à la technologie dans le seul but de faire des bénéfices financiers".