Ile Maurice: Pédopornographie - Un ancien employé de la MBC obtient la liberté conditionnelle

Il est soupçonné d'être le présumé cerveau d'un réseau de pédopornographie à Rodrigues. Jean Dominique Farla, un exemployé de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), a recouvré la liberté conditionnelle avant-hier.

Arrêté en août 2021, il réclamait la liberté provisoire. En décembre de la même année, cette demande avait été rejetée par le tribunal de Rodrigues. Il avait interjeté appel devant la Cour suprême. Dans leur ruling en date du 19 septembre, les juges Véronique Kwok et Renuka Devi Dabee ont agréé à sa demande. Jean Dominique Farla devra fournir une caution de Rs 100 000 par chèque bancaire et signer une reconnaissance de dettes de Rs 50 000.

Il doit aussi demeurer à un endroit fixe comprenant une ligne de téléphone et notifier la police de chaque changement d'adresse. Le suspect s'est engagé à ne pas quitter Rodrigues sans l'autorisation de la cour et devra également remettre son passeport à la police. Il devra qui plus est se présenter une fois par jour au poste de police le plus proche de sa résidence entre 6 heures du matin et 18 heures et ne doit pas quitter la maison entre 21 heures et cinq heures du matin.

Âgé de 25 ans, Jean Dominique Farla a été arrêté dans le cadre d'un vol de portable. Toutefois, son arrestation a pris une autre tournure quand les enquêteurs ont découvert des vidéos à caractère pornographique montrant plusieurs mineurs rodriguais.

Il a retenu les services de Mᵉ Jacques Panglose, avocat et de Mᵉ Pazahany Rangasamy, avoué.