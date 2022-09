Congo-Brazzaville: Diaspora - L'ambition de formation de Dieudonné Mpouki Moussouki

L'actuel président du GIE Infogreffe et greffier associé du tribunal de commerce de Paris, le Franco-Congolais Dieudonné MPouki Moussouki, ambitionne de former les jeunes en général, plus particulièrement ceux du Congo-Brazzaville.

Partant du constat que plusieurs cadres de la diaspora jouissent de formations et d'expériences solides acquises à l'étranger, Dieudonné Mpouki Moussoki estime qu'à leur tour, en toute légitimité, en accord avec les institutions et les différents programmes gouvernementaux, il leur revient de former leurs compatriotes.

En ce qui le concerne, outre son poste actuel au sein du GIE Infogreffe, il s'intéresse à leur faire bénéficier de ses expériences personnelles acquises à Sciences po Paris en management, et à l'Essec en management des projets.

Conscient que l'entreprise de demain sera en grande partie gérée de façon digitale, en tant que Infogreffe, il participe activement aux divers projets ayant trait à la numérisation de la profession et à la dématérialisation des formalités des entreprises, avec notamment l'élaboration du guide des formalités RCS, la mise en place du site des formalités en ligne d'Infogreffe, ou bien encore du guichet-entreprises pour le compte des greffiers des Tribunaux de commerce.

Certes, ce sont des offres aptes à répondre aux besoins des États membres de l'Union européenne mais également à ceux de certains pays de l'Afrique francophone, dont l'écosystème des affaires est proche de celui de la France. À en croire Dieudonné MPouki Moussouki, l'un des enjeux du développement demeure la formation. " Je suis intéressé et prêt à former et à transmettre mon expérience aux jeunes," confie le Franco-Congolais.