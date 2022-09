Congo-Brazzaville: Littérature - " Historiettes sur la vie conjugale et l'amitié " d'Abdoul Karim Kéita

Le roman de 96 pages, édité par L'Harmattan, s'adresse aux personnes de tout âge. L'auteur prône, à travers ce livre, les valeurs sociétales.

L'ouvrage " Historiettes sur la vie conjugale et l'amitié " comporte deux parties. La première, " Les péripéties de la vie conjugale d'Amadou, l'orphelin ", est le récit d'Amadou, recueilli par son oncle qui lui propose sa fille en mariage. Les caprices de sa cousine vont l'amener à se remarier à Assétou. Ses bienfaits étaient reconnus dans son quartier, elle rendait de nombreux services à ses voisins.

La seconde partie, " Une amitié sans faille ", relate l'histoire de Zankè et Ntji, deux garçons du même âge inscrits dans la même école, l'un issu d'une famille nécessiteuse et l'autre d'une famille riche. Après avoir comblé la famille de Ntji de nourriture, de lits et autres biens jusqu'à lui offrir une maison, la famille de Zankè était très heureuse d'avoir rendu ce service.

Le message véhiculé c'est le changement de comportement, c'est-à-dire renouer avec les valeurs ancestrales. " Nous avons abandonné nos valeurs ancestrales au profit de l'Occident. Il est donc temps qu'on enseigne ces valeurs à nos enfants ", a fait savoir l'auteur.

La quintessence de ce livre se découvre à travers les leçons d'amour, de solidarité que les personnages partagent. Ces vertus apportent aux familles et à la société la paix et le bien-être.

Abdoul Karim Kéita est issu de la famille fondatrice de Nara Soninké. Après ses études techniques et professionnelles, il a travaillé de 1987 à 1999 à l'organisation non gouvernementale Helvelas, dans le cadre d'un projet de forage à Bougouni et a participé de 1994 à 1996 au projet forêt et sécurité alimentaire de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Sikasso. Il est le contrôleur général du complexe scolaire la lanterne.

Son livre " Historiettes sur la vie conjugale et l'amitié " est disponible en version papier et numérique.