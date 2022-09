Congo-Kinshasa: Insécurité dans l'est de la RDC - Le chef de l'Etat appelé à prendre des mesures fortes contre les agresseurs

Le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (MISS/RDC), dans une réaction du 21 septembre en rapport avec le discours du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, devant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU), invite la RDC à rompre ses relations diplomatiques avec le Rwanda.

Le MISS/RDC note que " pointer le Rwanda plus de sept fois du haut de la tribune de l'ONU comme agresseur et responsable du désordre sécuritaire dans l'est de la RDC ne suffit pas ". Il demande au chef de l'État notamment de rompre les relations diplomatiques avec les bourreaux, d'expulser leurs ambassadeurs du sol congolais, de rappeler les attachés congolais basés au Rwanda et en Ouganda, et d'activer le front militaire pour chasser les RDF/M23 de Bunagana. " N'épargnez pas l'Ouganda, cent jours d'occupation est une honte! ", a lancé ce mouvement dans son compte tweeter. Il promet, par ailleurs, de mener des actions de pression sur les autorités congolaises afin d'exiger la libération de la localité de Bunagana occupée depuis près de cent jours par le Rwanda sous couvert des rebelles du M23.

Les Indignés s'offusquent aussi face à " l'aveu d'impuissance lancé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de reconnaître que le M23 disposerait d'un armement lourd et plus perfectionné que celui de la mission onusienne ". Pour ces activistes, cela montre le degré d'aventurisme de la Monusco venue distraire les Congolais. " Comment, pendant vingt ans, une mission qui se dit mondiale ne peut faire face à des petits groupes armés, voire au M23 qu'elle qualifie d'une armée moderne ? ", se demande le MISS-RDC. Voilà pourquoi, fait-il savoir, il a, depuis longtemps, exigé le départ de cette Monusco qui vient de prouver, par cette déclaration, qu'elle n'est là que pour alimenter la guerre et justifier sa présence pour d'autres objectifs.

Ce mouvement se demande également quelle justification les autorités congolaises, qui ont eu foi en cette mission, vont donner " pour maintenir cette coquille vide ". Il a exhorté le président de la République à prendre urgemment la décision de retrait immédiat de ces Casques bleus du territoire congolais. " Quant à nous, le Mouvement des indignés, continuons à inviter la population à s'approprier les mécanismes de sécurisation populaire, le temps que la purge et la réforme de l'armée soient effectives. Car, visiblement, le complot de balkaniser ce pays est dans l'agenda de tous les sommets internationaux et nationaux ", a souligné le MISS/RDC.