Congo-Kinshasa: 7e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial - Le ministre Jean-Jacques Mbungani représente la RDC à New York

La rencontre internationale qui réunit la grande communauté des donateurs, les partenaires ainsi que les Etats membres pour l'éradication du VIH/sida, de la tuberculose et de la malaria est organisée à New York, aux Etats-Unis, sous les auspices du président américain, Joe Biden.

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a pris dernièrement part à l'ouverture, à New York, du forum mondial sur le thème "Lutter pour ce qui compte". Cette réunion de haut niveau a été marquée par plusieurs allocutions prononcées par les dirigeants du Fonds mondial, dont celle du secrétaire d'État au département de la Santé et Human service des Etats-Unis, Xavier Becerra. Les es orateurs ont mis un accent particulier sur les effets néfastes de la covid-19 ainsi que sur les efforts dans la lutte contre les autres maladies auxquelles le Fonds mondial est contributeur principal.

En sa qualité d'administrateur du Fonds mondial pour la zone Afrique centrale et de l'ouest, le ministre Jean-Jacques Mbungani a fait savoir que sa participation à ce grand forum mondial est une preuve de l'engagement du président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, dans la mobilisation mondiale contre le sida, la malaria et la tuberculose dans le pays.

Recueillir au moins dix-huit milliards de dollars américains est le cap fixé par les Etats membres dans le strict minimum requis pour remettre la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme sur la voie du succès, afin de bâtir des systèmes résistants et pérennes de santé, renforcer la préparation aux pandémies et contribuer à un monde plus équitable et mieux protégé contre les menaces futures.

Selon le ministre de la Santé, la RDC va contribuer sensiblement à la reconstitution de ses ressources parce que cette organisation contribue fortement à la baisse de la mortalité causée par ces trois maladies infectieuses graves qui sévissent autant sur son territoire que dans le reste du monde. "Il est aussi impérieux de lutter pour ce compte. Car ce qui compte c'est l'avenir de l'humanité", a déclaré le patron de la Santé en RDC.

Pour sa part, Xavier Becerra a plaidé afin que les Etats membres et parties prenantes luttent de concert pour un plein engagement contre ces maladies transmissibles qui endeuillent le monde chaque jour. Et ces pathologies touchent particulièrement les personnes vulnérables, dont les enfants et les femmes qui sont considérés comme la population cible.

" Les États-Unis monteront au créneau pour aider à l'amélioration des conditions de vie de la population avec un don de six milliards de dollars de leur gouvernement pour la reconstitution du fonds afin de réduire de 50% l'impact des maladies transmissibles", s'est-il-engagé.

Donc, la septième reconstitution des ressources du Fonds mondial est le meilleur moment pour faire bouger les choses. Il s'agit de mettre à profit le pouvoir des partenariats du secteur privé pour éliminer les épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme à l'horizon 2030.