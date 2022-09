Congo-Brazzaville: Volleyball - Le Congo abritera les championnats de la Zone 4

La Confédération africaine de volleyball a attribué au Congo l'organisation de la neuvième édition des championnats de la Zone 4 des clubs champions seniors (messieurs et dames), dans une correspondance qu'elle a adressée à la Fédération congolaise de volleyball (Fécovo).

" Dans l'optique de promouvoir, vulgariser et développer la pratique du volleyball au plan national et international, la Confédération africaine de volleyball zone(CAVB) 4 a confié à la Fédération congolaise de la discipline l'organisation de la neuvième édition des championnats des clubs de la zone 4 messieurs et dames. Cette compétition se jouera dans le respect des gestes barrières édictés par le gouvernement congolais", peut-on lire dans la note datant du 11 septembre.

La compétition va se disputer du 7 au 20 novembre à Brazzaville et mettra aux prises les équipes championnes de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad et du Congo.

La Fécovo compte sur l'appui de ses partenaires pour le succès et la visibilité de cette compétition, précisant, par ailleurs, que l'accompagnement qu'elle sollicite auprès du ministère des Sports n'est pas financier mais plutôt administratif. Brazzaville a été, en effet, choisie parce qu'elle possède de bonnes infrastructures sportives. " Nous venons auprès de votre bienveillance solliciter l'utilisation du gymnase Henri-Elendé, du 5 au 20 novembre, pour le déroulement de cette activité phare de notre zone ", a écrit la Fécovo au ministre.

La note de la CAVB indique que les frais de transport international et de séjour sont à la charge des délégations. Pour faciliter le déplacement des délégations, la Fécovo a sollicité auprès du parc-auto la mise à disposition de quatre bus (Coaster), une Hiace, quatre voitures légères et deux bus"King long". La Fécovo s'appuie sur cette compétition pour mieux préparer les futures échéances, notamment, les Jeux africains d'Accra, au Ghana, en 2023, et la Coupe d'Afrique des nations (CAN) la même année. Pour cette dernière compétition, il faudra passer par la phase zonale afin d'assurer la qualification à la phase finale. En vue d'éviter le désagrément causé par les problèmes financiers, la Fécovo, qui tient à participer à ces deux compétitions majeures, se prononce pour organiser le tournoi zonal qualificatif à la CAN.