Congo-Kinshasa/Burkina Faso: En battant Gaborone United 3-1, C1 - V.Club en 16ème de finales contre Rail Club de Kadiogo du Burkina Faso

L'AS Vita Club de la RD Congo s'est hissée en 16ème de finales de la Ligue de champions de la Confédération africaine de de football (CAF), édition 2022-2023, après sa victoire devant Gaborone United du Botswana 3-1, dimanche, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, au match retour du tour préliminaire. Au prochain tour, V.Club croisera Rail Club de Kadiogo du Burkina Faso qui a éliminé Ashanti Kotoko de Kumasi du Ghana.

Un très bon match de VClub qui n'a pas trop attendu pour refaire son retard d'un but, celui du match aller il y a une semaine, au Botswana. Alors qu'on ne jouait que les dix premières minutes, V.Club qui a entamé le match avec un pressing haut, obtient son deuxième corner de la partie. Marouf Tchakei se place, et envoie la balle vers Rozan Varel qui va intelligemment couper la trajectoire d'une tête magistrale pour battre le gardien de Gaborone United, Cédric Ramojela, c'est son nom. C'est l'ouverture du score.

Le match ne fait que commencer, parce que les Botswanais vont sortir de leur réserve pour jouer le va-tout. Dans la foulée, sur une bourde de Zagre Ismaël, le défenseur de V.Club qui a beaucoup trainé le ballon sur ses pieds avant de faire une passe à l'adversaire, Tshepo Maikano (24ème), c'est lui l'attaquant de Gaborone, saisi la balle au bond, pour battre à son tour le gardien Simon Lotti Omossola Medjo de Vita Club pour l'égalisation (1-1).

Un véritable coup dur pour l'équipe de "Bana Mbongo" qui devait alors marquer par deux reprises pour assurer sa qualification. C'est ainsi que, Patou Ebunga Simbi dit "Saoulé", en bon capitaine, réalise une très belle montée sur son flanc gauche de prédilection, avant de faire un centre en retrait à Eric Kabwe wa Bantu (35ème) pour le deuxième but. La mi-temps intervient sur cette note de 2-1, en faveur de V.Club, score jusque-là, insuffisant pour se qualifier.

A la reprise, c'est un autre match qui commence pour les deux équipes. Le coach Jean-Pierre Raoul Shungu prend ses responsabilités. Il sort Ismaël Zagre et Kikwama Mujinga, et lance respectivement Guy Mfingi Magema et Manassé Mutatu (46ème). Un bon changement qui maintient V.Club dans le même élan, mais il fallait attendre encore pour un peu plus longtemps pour que le troisième but ne vienne. Finalement, c'est les dix dernières minutes que Marouf Tchakei (81ème) va délivrer les V.Clubiens, en marquant ce fameux troisième but, le but de qualification sur une balle arrêtée.