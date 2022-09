Congo-Kinshasa: Et si les personnages bibliques étaient des noirs ?

analyse

5. Conclusion

Des études scientifiques récentes effectuées sur l'ADN ont démontré que l'homme noir existe depuis plus de cent vingt mille ans tandis que le Blanc n'a que quatre-vingt mille ans d'âge. Ce qui veut dire que pendant près de quarante mille ans, notre terre n'a été peuplée que des seuls Noirs. Cette découverte scientifique implique que l'homme que Dieu a créé était de peau noire et que c'est le Blanc qui a été un accident de la nature.

Ne pouvant accepter cette réalité et reconnaître que le Noir puisse être le génie à la base de cette civilisation dont il est si fier, le petit frère blanc a, parfois inconsciemment, entrepris de détruire tout ce qui pouvait relier le Noir à son antique passé glorieux.

Déculturation, esclavage et colonisation n'ont été que des tentatives parmi tant d'autres de l'homme blanc pour affirmer et asseoir sa dérisoire supériorité sur le Noir, oubliant que les connaissances dont il se prévaut avaient été puisées chez ces mêmes Noirs. Exemple de Pythagore, considéré aujourd'hui comme l'un des pères de la géométrie, alors qu'il avait été formé en la matière par les constructeurs des pyramides égyptiens.

Les Hébreux étaient, dans leur nature, des hommes noirs. Les Israéliens d'aujourd'hui ne sont pas les Israélites d'hier. Ils disent eux-mêmes qu'ils sont des Juifs Ashkénaze. Ashkénaze étant petit-fils de Noé dans la lignée de Japhet, ils sont en vérité des Juifs convertis, les véritables Juifs étant les descendants d'Abraham (noirs), dans la lignée de Sem.

Pour la petite histoire, après leur sortie d'Egypte et leur entrée en Terre Promise, les Israélites constituèrent un Grand Royaume appelé Royaume d'Israël. Plus tard, après la mort du roi Salomon, il eut une révolution interne et le royaume se scinda en deux. Dix des douze tribus d'Israël gardèrent le nom de royaume d'Israël avec capitale à Samarie, tandis que les tribus de Juda et de Benjamin constituèrent le Royaume de Juda avec capitale à Jérusalem (I R : 12).

Le Royaume d'Israël fut détruit, sous le roi Osée, par les Assyriens. Ses habitants survivants furent déportés et remplacés par des peuplades d'origines diverses sous colonisation assyrienne (II R : 17).

L'histoire a perdu toute trace de ces fils d'Abraham. Pour sa part, le Royaume de Juda, malgré l'apparente liberté qui lui fut reconnue de temps en temps, est longtemps resté un protectorat successivement babylonien, perse, grec, romain et finalement turc, sous l'égide de l'empire Ottoman. Comme on le sait, lorsque naquit Jésus, la Judée était sous colonisation romaine.

Et, comme il l'avait prédit (Luc 21 : 24), les Romains décidèrent de détruire Jérusalem. Même scénario : destruction des infrastructures, massacre de la population, vente des survivants en esclavage, et repeuplement par d'autres peuples. Lors des guerres des religions, les Musulmans chassèrent les Romains et occupèrent la Palestine. A la faveur de la deuxième guerre mondiale, les Ashkénazes firent leur entrée sur scène et créent l'Etat d'Israël en 1948.

Les véritables Juifs ? Si vous allez aux Etats Unis aujourd'hui, vous aurez l'impression que ce pays a toujours appartenu aux Européens et aux Noirs qui y ont été amenés de force comme esclaves.

Et pourtant, lorsque Christophe Colomb débarqua en Amérique, il y avait trouvé des populations autochtones qui y vivaient paisiblement. Ces Indiens furent en majorité massacrés par les conquistadors Occidentaux. Les survivants ont été amalgamés à la nouvelle société au point que rares sont ceux qui se souviennent encore que l'Amérique est la terre de leurs ancêtres.

Bientôt, les Amérindiens auront disparu de la planète, laissant leur pays aux Euro-Américains et Afro-américains.

C'est ce qui s'est passé en Palestine. Nous avons remarqué que chaque fois qu'il se produisait une catastrophe naturelle au pays de Canaan, les Hébreux descendaient chez leurs cousins égyptiens pour s'y réfugier ou se procurer ce dont ils avaient besoin pour la survie. Les parents de Jésus, sur ordre divin, n'ont pas dérogé à cette règle (Mt 2 : 14).

Il est certain que lors des conflits armés, nombreux sont des Juifs qui ont été massacrés ou vendus en esclavage. Mais il y en a toujours qui avaient pu échapper aux carnages. Ceux-là s'étaient réfugiés en Egypte et de là ils se sont répandus en Afrique. Vous êtes peut-être, sans le savoir, l'un de leurs descendants. Car on trouve des traces des douze tribus d'Israël dans toute l'Afrique.

Nous avons par exemple la ville de Robene (tribu de Ruben) en Zambie, le village de Simeyong (tribu de Siméon) au Cameroun, la ville de Jude (tribu de Juda) au Sénégal, la ville d'Aser (tribu d'Aser) en Ethiopie, la ville d'Azeri (tribu d'Aser) en Mauritanie, ville de Gada (tribu de Gad) au Burkina Faso et en Centrafrique, ville de Nephetali (tribu de Nephtali) au Mozambique, etc. Il y a aussi la tribu Dan Yakouba (Dan, fils de Jacob) en Côte d'Ivoire qui parle jusqu'à ce jour, une langue hébraïque.

Enfin, il existe la tribu Lemba qu'on retrouve en Afrique du Sud, au Mozambique et au Zimbabwe dont la tradition orale raconte qu'ils sont des Hébreux ayant quitté la Judée il y a près de 2.500 ans. Sans avoir été évangélisés, ils pratiquent presque tous les rites juifs. Vers les années 90, une équipe scientifique conduite par le généticien Coroshki a mené une étude à partir de leur ADN et a abouti à la conclusion qu'ils sont bel et bien d'origine sémite, c'est-à-dire, de la descendance de Sem, fils de Noé.

Une autre communauté, afro-américaine celle-là, dont faisait partie le pasteur Martin Luther King, assassiné le 4 avril 1968, et qui revendiquait aussi les origines juives, a quitté les Etats-Unis d'Amérique en vue de retourner en terre promise. Ils peinent encore aujourd'hui à se faire accepter comme hébreux par l'Etat d'Israël.

Mais, au moins, ils ont déjà obtenu le droit de résider en Israël.

Au vu de tout ce qui précède, il apparaît clairement que la Bible a été écrite par des Noirs afin que les Noirs relèvent la tête et sachent que Dieu est leur Dieu et qu'ils aient confiance en l'avenir. Car, ce sont eux qui sont les enfants de la promesse dont dépend le destin de toute l'humanité.