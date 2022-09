Sierra Leone/Maroc: Match amical contre le Burkina-Faso et Sierra Leone - Les Léopards seniors A se sont regroupés lundi au Maroc

Les Léopards seniors A de la RD Congo, ont démarré leur stage d'environ dix jours de la trêve internationale de Fédération internationale de football association (FIFA), lundi, à Casablanca, au Maroc, sous la supervision de leur nouveau sélectionneur, le Français Sébastien Desabre.

L'équipe s'est regroupée dans l'avant-midi, un total de 12 joueurs, avant d'entamer avec les séances musculaires dans l'après-midi. Il s'agit notamment de : Gédéon Kululu Fc Lorient - France), Neeskens Kebano (Fulham Ffc - Angleterre); Samuel Bastien (Burnley Fc - Angleterre), Théo Bongonda (Cadiz Fc - Espagne); Lionel Mpasi (Rodez Fc - France), Issaka Boka (Saint Gallien - Suisse), Philippe Kinzumbi (TP Mazembe - RD Congo); Chadrac Akolo (Saint Gallien - Suisse) ; Meschak Elia (Young Boys - Suisse) ; Mika Michée (Fc Saint Eloi Lupopo - Rd Congo), Fabrice Ngoma (Al Fehayheel - Koweit), et Ben Malongo (Qatar Scf - Qatar); renseignent les sources proches de la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

Le reste de la délégation était attendu dans la soirée, et mardi matin. C'est un premier contact de Sébastien Desabre et ses poulains depuis sa nomination, qui sera sanctionné par deux matches amicaux. Déjà ce vendredi 23 septembre, les Léopards joueront contre les Etalons du Burkina-Faso, et le mardi 27 septembre, sera le tour des Léone Stars d'affronter les Léopards. Le grand travail de préparatifs commence donc ce mardi 20 septembre précise la source.

Pour cette prise de contact, Sébastien Desabre a fait appel à 28 joueurs. Le successeur de Raul Hector Cuper a donc tout pour préparer l'équipe en prévision de sa prochaine sortie officielle contre la Mauritanie au mois de mars de 2023, la double confrontation, comptant pour la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2024.

50.000 sièges pour couvrir tout le stade des Martyrs

Dans un autre chapitre, le ministère des Sports et Loisirs de la RD Congo, annonce l'arrivée très prochainement de 50.000 sièges pour couvrir tout le stade des Martyrs de la Pentecôte.

Le stade des Martyrs construits en 1994 avec une capacité de 80.000 places, les sièges n'ont jamais été installés dans toutes les zones et compartiments. A peine il y a quelques mois 30.000 sièges ont été installés sous le règne du ministre Nkonde, couvrant tous le premier niveau du stade. A en croire la source, Serge Nkonde qui tient à en finir une fois pour toute avec ce grand temple du football congolais, a commandé 50.000 sièges depuis l'Afrique du Sud où ils sont fabriqués. 10.000 sièges sont déjà en route pour Kinshasa via l'Angola. Les 40.000 suivront plus tard.

En tout cas, c'est l'une des recommandations de la Fédération internationale de football association (FIFA), qui a dernièrement demandé aux autorités congolaises de mettre ce stade aux normes standards.