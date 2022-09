Congo-Kinshasa: Vitrine des jeunes musiciens talentueux en RDC, Vodacom Best of the best - Jacob Jay remporte l'édition 2022

Après plusieurs semaines de challenges dans la télé réalité du concours musical dénommé "Vodacom Best Of the Best".

C'est finalement Jacob Jay, un jeune artiste-musicien congolais talentueux, déterminé et fermement engagé, a été proclamé gagnant au terme de "Vodacom Best of the best édition 2022", dans la soirée de dimanche 18 septembre, au studio Mama Angebi de la RTNC. Le gagnant va donc toucher une cagnotte de 20.000 dollars américains et bénéficier d'un contrat d'album avec la maison de production international Sony Music. Ce candidat talentueux de Kinshasa débute désormais sa carrière musicale professionnelle.

Jacob Bolaye alias Jacob Jay est un jeune artiste musicien congolais qui a fait ses débuts en Afrique du Sud où il a eu à remporter plusieurs trophées. Doté d'une très belle voix angélique et mélancolique, il participe pour la toute première fois au Jeu concours "Vodacom Best of the Best, où il s'est donné à mordicus afin d'atteindre son objectif principal assigné: remporter le concours par le biais de son gracieux et précieux talent musical inné.

Ils étaient 3000 au départ, après 8 semaines de folie et de travail acharné face à un jury féroce, ils ne sont plus que 7. C'est alors qu'au terme des prestations de tous les finalistes, que Jacob Jay a remporté cette compétition. Il s'est démarqué de ses confrères candidats finalistes grâce notamment, à sa technicité, créativité et surtout le choix judicieux des chansons, et tant d'autres qualités. Il aura ainsi émerveillé et démontré au public la grandeur de son éminent talent originel, sur fond d'une mécanique de votes qui accorde 60% des parts à un jury d'experts et 40% au public.

A présent, ce grand gagnant de "Vodacom best of the best" repart avec une cagnotte de 20.000 dollars américains ainsi qu'il bénéficiera d'un contrat à Kinshasa sous le management de Grâce Kaumba et de la production d'album chez Sony Music Afrique chapeauté par Elvis Adidiema.

Rappelons que "Vodacom best of the best" est une compétition de détection des jeunes talents en musique et c'est depuis l'an 2010 que Vodacom Congo, leader dans le monde cellulaire, a initié cette série de concours. Plusieurs artistes défilent pour étaler leurs talents au cours de différentes saisons de ce grand show face à un public hétérogène très enthousiaste.