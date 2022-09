Congo-Kinshasa: Hommages mérités rendus au Palais du peuple avant l'inhumation, Kinshasa - Le Sénateur Erick Makambu salue la mémoire de Raymond Omba

A tout seigneur, tout honneur. Ayant servi la nation avec détermination le long de sa vie, le sénateur Omba-Pene-Djunga a reçu, vendredi dernier, à l'esplanade du palais du peuple les derniers honneurs dignes de son rang par la nation avant de rejoindre sa nouvelle demeure à la nécropole.

C'est suite à une longue maladie que le Colonel sénateur Raymond Omba a rendu l'âme à l'âge de 84 ans. Cette nouvelle a été annoncée, vendredi 26 août, où il était à la clinique Diamant.

De son vivant, Raymond Omba a occupé les fonctions de Directeur de Sécurité et secrétaire particulier du Général Mobutu lors de sa prise du pouvoir le 24 novembre 1965, où il fut impliqué dans le coup d'état monté et raté en 1978 contre le président Mobutu, et condamné à la peine de mort. Il sera gracié plus tard par le maréchal Mobutu, lui ainsi que d'autres officiers après l'exécution de cette peine durant 4 ans à la prison d'Angenga.

Plusieurs hommes d'Etat lui ont rendu hommage notamment, le sénateur Erick Makambu, le général Odimona, le secrétaire général de son parti ligue des démocrates chrétiens (LDC), Antoine Makay.

Prenant la parole, le sénateur Erick Makambu a salué la bravoure du vivant du colonel. " Cette phrase dont chacun des mots révèlent une signification particulière, qui résonne dans mon esprit en ces instants précis de grande émotion qui n'est rien que le titre de son premier ouvrage, coup monté et manqué une voie de sanctification, qui dévoile plusieurs dimensions de la personne dont la mémoire demeure un témoignage vivant dont j'ai eu le privilège d'être non seulement dédicacé mais aussi d'en recevoir un comme cadeau un certain 21 juillet 2019 ", a-t-il fait savoir. Et d'ajouter : " Tout en rendant hommage à ce grand homme, remercions le bon Dieu, maitre des temps et des circonstances, qui a permis à ce que nous fréquentions cette icône dont la profondeur demeure étonnante. Un homme humble, une référence qui, jusqu'à ce jour, marque notre commune existence.

En effet comme il le disait dans la dédicace, il s'est effectivement fait connaitre à moi, m'encourageant de ne jamais baisser les bras particulièrement dans mes débuts dans la sphère politique et parlementaire avec beaucoup d'amour et d'humour, illustrant certains détails de sa précieuse vie qui, pour moi, a été à caractère d'inspiration, de sagesse, d'humilité et de discrétion. Il croyait en moi et aussi à la jeunesse montante en me le faisant savoir. Loin d'être un homme bon, le défunt Omba incarnait en lui le caractère social. En ces mots je viens devant tous exprimer mes sincères compassions à tous ici présents. Puisse la belle âme de ce serviteur de Dieu et de la république reposer en paix", a-t-il témoigné.

Il sied de noter que le colonel sénateur Raymond Omba, élu et réélu plus d'une fois au Sankuru, est né à katako-kombe, le 8 avril 1938.