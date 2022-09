Cote d'Ivoire: Amélioration du partenariat public /privé- Une plateforme lancée à Abidjan

Un autre bon pas dans les relations Etat- secteur privé en Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur privé contractant avec l’Etat disposent désormais d’une plateforme pour le suivi de leurs créances. Elle a été lancée par le Premier Ministre Patrick Achi. Qui a procédé ce mercredi 21 septembre 2022 au lancement de « e-fournisseur ».

Il s’agit d’un applicatif qui offre aux fournisseurs de l’Etat la possibilité de suivre toutes les étapes du traitement de leurs factures, e-fournisseur a été conçu par les équipes du ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat. Patrick Achi a souligné l’importance de ce nouvel outil qui va fluidifier au mieux le traitement des factures des fournisseurs et prestataires de services pour l’Etat.

« C’est une véritable révolution surtout pour les Pme pour lesquelles la question de la trésorerie est essentielle », a-t-il assuré. Pour le Premier Ministre, le lancement de l’applicatif « fait partie des choses inédites » qu’on retrouve dans peu de pays.

E-fournisseur, selon le chef du gouvernement ivoirien, « démontre les efforts que l’Etat fait » pour l’amélioration du climat des affaires et du développement du secteur privé. Selon lui, cela va transformer fondamentalement la relation entre l’Etat et le secteur privé. Et d’ajouter :« Nous sommes engagés sur notre volonté de voir le secteur privé se développer extrêmement rapidement. Notre chemin est le bon, bâtir un partenariat d’excellence entre le pouvoir public et le secteur privé ».

Mais avant, le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat a fait savoir que cette plateforme est accessible via tous les terminaux et offrant des garanties de fiabilité et de sécurité, e-fournisseur Pour sa part, Adama Coulibaly, ministre de l’Economie et des Finances, a salué un outil qui va « contribuer au renforcement de la confiance entre l’Etat et le secteur privé ».

Au nom du secteur privé, Jean-Marie Ackah, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), s’est félicité du lancement de cette initiative. « C’était une préoccupation pour les entreprises d’avoir une visibilité sur les différentes étapes du règlement. Nous nous réjouissons de la mise en place de cet outil », a-t-il indiqué. Notons que e-fournisseur est l’un des fruits des discussions entre le secteur privé et le gouvernement pour l’amélioration des délais de règlement des fournisseurs de l’Etat.

Ces échanges ont été rendus possibles grâce au Premier Ministre Patrick Achi, qui avait associé le secteur privé au séminaire gouvernemental tenu en avril 2021.

Légende photo: Le Premier ministre Patrick Achi avec des acteurs du secteur privé ivoirien ( Ph: Bm)