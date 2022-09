Gabon: SAMEAU/Lancement de la deuxième édition au Musée national de Libreville du 21 au 24 septembre 2022

La deuxième édition du Salon des Métiers de l'Audiovisuel et du Numérique (SAMEAU) a été lancée ce mercredi 21 septembre 2022 à Libreville, ce, jusqu'au 24, en présence de plusieurs membres du gouvernement Ossouka Raponda. L'objectif est de renforcer les capacités des professionnels de l'audiovisuel et du numérique, offrir des formations certifiées aux étudiants et amateurs dans le domaine de la communication en présentiel et en ligne.

Les professionnels des médias, les jeunes intéressés par l'explosion du Numérique, les acteurs publics, ainsi que les opérateurs, convaincus du rôle central de la communication ont investi le Musée national pour prendre part à la deuxième édition du Salon des Métiers de l'Audiovisuel et du Numérique. La thématique retenue cette année est " Transformation de l'Audiovisuel par le Numérique " .

Tout en saluant l'initiative, le ministre Pascal Houangni Ambouroue, en charge de la Communication, a dit mesurer les opportunités que le Sameau offre aux professionnels de la communication et au-delà, afin de consolider l'excellence dans ce secteur en perpétuelle mutation.

"Le pari de l'émergence du Gabon, cher à monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, passe par les initiatives citoyennes dans les piliers clés, tels que la Communication et le numérique" fait le membre du gouvernement.

Pour Jean Pierre Doukaga Kassa, ministre gabonais en charge de l'Économie Numérique soutient que "le thème choisi cette année, appuyé par des ateliers de formation de la jeunesse, entre dans la droite ligne de la volonté exprimée le Chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, depuis 2009 dans son Projet de société, le PSGE, renforcé dans le PAT et réaffirmer lors de son adresse à la nation, le 16 août dernier".

Le ministre Jean Pierre Doukaga Kassa n'a pas manqué de souligner que l'avenir de l'audiovisuel est de plus en plus lié à la personnalisation des contenus et des modes de consommation et de distribution, avec une attention particulière apportée à la qualité en termes de latence et de résolution. Cette dernière est, d'ailleurs, en constante évolution.

"C'est pour cette raison que le Ministère de l'Économie Numérique met un effort particulier pour le Développement d'un Écosystème d'Innovation, à travers la Société d'Incubation Numérique du Gabon (SING) et d'autres partenaires privés, par la mise en œuvre et le soutien d'une politique de formation et d'entrepreneuriat" a t-il insisté.

La Présidente du comité d'organisation Jennifer De Mayombo, soutient elle aussi, que le thème de la présente édition, devrait permettre aux participants de comprendre et de réaliser que la combinaison des deux moyens de communication constitue à la fois un champ d'opportunités et un défi majeur. "L'audiovisuel doit changer, muter, à l'ère du Numérique ; c'est un impératif. L'ère de l'amateurisme, en matière de production et de diffusion des contenus audiovisuels, est révolue" a t-elle martelé.

Il faut rappeler que "Le salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique est un concept initié par GAB'KULTURE évents qui fait dans la production des contenus de l'audiovisuel, notamment des films institutionnels, des émissions de divertissement, des documentaires pour la télévision et le cinéma". L'objectif est de renforcer les capacités des professionnels de l'audiovisuel et du numérique, offrir des formations certifiées aux étudiants et amateurs dans le domaine de la communication en présentiel et en ligne.