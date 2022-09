Cote d'Ivoire: Burida - Plus de 167 millions répartis aux artistes

Depuis hier, 15 septembre 2022, ils passent à la caisse pour la perception de leurs droits d'auteurs et droits voisins. Et pour ce trimestre, c'est plus de cent soixante-sept millions de FCfa, précisément 167 438 630 FCFA qui sont repartis aux artistes avec près de 20 millions en attente.

L'information a été donnée, mercredi dernier, lors d'une conférence de presse, par Mme Flore Ini Palenfo, directrice de la Répartition du Burida, au siège provisoire, la Brigade de lutte contre le piratage (Blcp) aux II Plateaux-Cocody à Abidjan

Cette rencontre, avec les hommes de médias, s'inscrit dans le cadre des rencontres trimestrielles du Burida afin de communiquer sur ses activités, les résultats des travaux de répartition des droits et des statistiques qui portent aussi bien sur les droits d'auteur, les droits voisins que sur les actions stratégique de " la Maison des artistes ".

Mme Flore Ini Palenfo qui avait à ses côtés M. Adou Ehui Erneste, directeur de la Documentation du Burida et M. Kouadio Jean-Claude directeur Juridique, a indiqué que cette répartition concerne, aussi bien, " les droits classiques " que " les droits Rti ". Il s'agit, entre autres, des droits de reproductions mécaniques (Drm), les séances occasionnelles (So), les Call ring back tones (Crbt), musique d'attente téléphonique et des redevances payées par les radios commerciales et/ou de proximité.

A l'en croire, le nombre total des bénéficiaires des droits Rti sont : 5694 en droits d'auteur et 1682 en droits voisins. Les droits classiques sont 1723 en droits d'auteur et 3044 en droits voisins. Les bénéficiaires du Smig sont 131 personnes en droits d'auteur et 214 personnes en droits voisins.

La conférencière a également indiqué que 102 386 466 ont été répartis concernant les droits Rti et 45 148 187 concernant les droits classiques.

A l'occasion de cette conférence, Mme Flore Palenfo n'a pas manqué de lancer un appel aux auteurs d'œuvres de l'esprit à se soumettre aux règles et procédures en vue de bénéficier davantage de la répartition de leurs droits collectés en leur nom.