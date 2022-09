Angola: Le Grup Agreement a cinq millions de dollars pour l'agro-industrie

Cuito (Angola) — Le Grup Agreement prévoit l'investissement de cinq millions de dollars dans des projets agro-industriels et la construction de fossés d'irrigation dans les municipalités de Chinguar et Chitembo, dans la province de Bié.

Ce montant est un prêt de la Banque de développement d'Angola (BDA) et est disponible depuis mars de l'année en cours, a révélé mardi, dans la ville de Cuito, le président du conseil d'administration du Grup Agreement, Luís Assis.

Jusqu'à présent, l'entreprise, créée en 2012, a déjà préparé 2 000 hectares de terres arables pour différentes cultures, notamment la pomme de terre.

Luís Assis, qui s'exprimait lors d'un atelier sur les systèmes d'irrigation, promu par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Bié, a indiqué que l'investissement a déjà fourni plus de 46 nouveaux emplois aux jeunes.

Le Grup Agreement développe des activités dans les domaines de l'ingénierie et de la construction civile et de l'agro-industrie, avec des projets dans les municipalités de Chitembo et Chingar, cette dernière, où la construction d'une usine de transformation de pommes de terre est prévue à court terme.

Il investit également dans les opérations minières, en partenariat avec la cimenterie de la province de Benguela, et dans le secteur pétrolier et gazier, en coopération avec les compagnies pétrolières Chevron et Total.

Le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique de Bié, António Manuel, qui a présidé l'événement, a demandé à la banque de faciliter l'octroi de crédit aux entrepreneurs qui souhaitent investir dans le secteur agricole, pour lutter contre la faim et la pauvreté des familles.

En réponse, le représentant de la Banque de Développement d'Angola (BFA) dans la province, Estêvão Lumingo, a rappelé que cette institution bancaire dispose de 30 milliards de kwanzas disponibles pour le crédit aux entrepreneurs qui souhaitent étendre leur capacité d'investissement dans le pays, notamment dans le secteur agroalimentaire.

Sans mentionner le montant destiné à Bié, il a indiqué que le financement concerne toutes les entreprises ayant une expérience dans l'activité agricole, avec un minimum de trois ans, telles que les coopératives agricoles et les petites et moyennes entreprises.

De son côté, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Bié, Gil Chindai, a salué l'initiative de la banque, qui vise à financer des projets, notamment agro-industriels, qui "démultiplieront" l'activité des entreprises à court terme et surtout dynamiseront le bien-être des familles.

Le directeur provincial de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Marcolino Rocha Sandemba, a souligné que Bié avait besoin d'investissements privés pour construire des canaux d'irrigation afin de tirer parti du secteur productif.

En présentant le thème " défis, opportunités dans le secteur agricole ", le responsable a souligné que Bié dispose de plusieurs rivières pour développer l'agriculture.

Un tel potentiel, a-t-il dit, nécessite des investissements de la part des milieux d'affaires, nationaux ou étrangers, essentiellement pour la construction de fossés d'irrigation, l'acquisition de machines et la formation du personnel et des agriculteurs, en général.

Il a rappelé que la province compte quatre millions 218 mille 840 hectares et que seulement 843.768 sont préparés annuellement, ce qui représente une utilisation d'environ 20 pour cent de la superficie cultivable.

Pour la campagne agricole 2022/2023, le secteur agricole a défriché environ 300 000 hectares de terres arables, contre 250 000 l'année agricole précédente, pour le maïs, le blé, le soja, les haricots, entre autres produits.

Des techniciens agraires, des hommes d'affaires, des membres de coopératives et d'associations paysannes ont participé à l'atelier.

La province de Bié a une superficie de 70 314 kilomètres carrés et environ deux millions d'habitants, dont 70 % vivent en milieu rural et dont l'activité principale est l'agriculture.