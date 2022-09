Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Septembre 2022

Côte d’Ivoire : 77e Session de l’Ag de l’Onu- Ce que Ouattara dit aux autorités maliennes

« La Côte d'Ivoire encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme (...) pour le bien-être du peuple frère du Mali » a déclaré le président ivoirien, Alassane Ouattara lors de sa prise de parole le mercredi 21 septembre 2022 à la 77e Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Aussi, le chef de l’Etat ivoirien, a réclamé la libération sans condition et dans les meilleurs délais, des 46 soldats ivoiriens emprisonnés à Bamako. (Source : abidjan.net)

Burkina Faso : Procès Dabo Boukary - 20 ans fermes contre Gilbert Diendéré…

Le verdict du procès sur la mort de l’étudiant en 7e année de médecine en 1990, Dabo Boukary, est tombé dans la nuit du 21 au 22 septembre 2022. Le Général Gilbert Diendéré a été condamné à une peine d’emprisonnement de 20 ans ferme plus une amende d’un million de francs Cfa. Le Colonel Mamadou Bamba a été condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans ferme plus un million de FcfaYougbaré Magloire Victor a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 ans ferme plus une amende de cinq millions de FrancsCfa. Le tribunal a lancé un mandat d’arrêt contre Yougbaré Magloire Victor. (Source : Burkina24)

Guinée : Le chef de la junte à Bamako- Sécurité renforcée à Conakry

Alors que le Président de la Transition Guinéenne est à Bamako, au Mali depuis le mercredi 21 septembre 2022, la sécurité a été renforcée à l'entrée de Kaloum, centre administratif et des affaires de la capitale. Colonel Mamadi Doumbouya est arrivé en fin d’après-midi dans la capitale malienne où il a été reçu par son homologue, le colonel Assimi Goita. Il s’agit d’une visite éclair de deux jours, placée sous le prime de l’amitié. Ce premier déplacement du chef de la junte guinéenne en dehors de son pays est largement commentée voire scrutée. (Source : africaguinee.com)

Niger : Aide au développement- Plus de 13 milliards de Fcfa de l’Ue à Niamey

L’Union européenne décaisse quelque 13,11 milliards de Fcfa soit 20 millions d’euros en appui au budget de l'Etat nigérien pour 2022 dans la mise en œuvre des politiques nationales de développement dans le cadre d’un nouveau programme d’appui budgétaire « Contrat Relatif à la Résilience et construction de l’Etat (Srbc) », apprend-on ce mercredi 21 septembre dans un communiqué de presse conjoint des deux partenaires. (Source : aniamey.com)

Sénégal : actualité socio- politique- Youssou Ndour donne de la voix

En visite à Touba, dans le cadre du Magal, Youssou Ndour a déclaré suivre «de très près» la gestion du Sénégal et a semblé poser les jalons d’une candidature à la magistrature suprême. « Personne ne peut m’écarter. J’en fais partie, j’ai mon mot à dire. Qu’on le sache. Personne n’est plus compétent que moi pour diriger ce pays », a-t-il dit le vendredi dernier, dans des propos repris par Walfadjri. Youssou Ndour s’exprimait devant Serigne Bass Abdou Khadre, chez qui il a bouclé une tournée des foyers religieux de Touba. L’ancien ministre du Tourisme et de la Culture d’indiquer qu’il n’est pas dans l’Etat encore moins membre du gouvernement.

Mali : 77è session de l’Ag de l’Onu- Le premier ministre porte la voix du Mali

Selon aBamako.com, le colonel Abdoulaye Maïga s’adressera à la tribune de l’auguste assemblée, le samedi prochain. Il aura également plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec le secrétaire général des Nations unies, António Guterres . « Un tournant décisif : des solutions transformatrices face à des défis interconnectés », est le thème de la 77è session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (Onu) qui a débuté au siège de l’Organisation, à New York, le 13 septembre 2022.

Gabon: 77e session de l’Ag de l’Onu- Ali Bongo à New-york

Après Londres où il a pris part aux obsèques de la reine Elizabeth II, le président gabonais s’est rendu à New York, aux États-Unis, où il participe à la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Ali Bongo qui a pris part à la cérémonie d’ouverture, le 20 septembre, devrait prononcer son allocution ce mercredi 21 septembre sur le thème : « Un moment décisif : des solutions transformatrices à des défis interdépendant s». (Source : Libreville .com)

Centrafrique : 77e session de l’Ag de l’Onu- Touadera a eu une réunion de travail avec Lavrov

Le Président de la République Son Excellence Professeur Faustin Archange TOUADERA a présidé aujourd’hui à midi en marge de la 77e Session de l’Assemblée des Nations Unies, une réunion de travail avec M. Sergueï LAVROV, Ministre des Affaires Étrangères de la Russie. Après avoir passé en revue l’actualité du monde et africaine, les autorités russes et centrafricaines ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. (Source : abangui.com)

Cameroun : Crise anglophone- Trois soldats du Btap aux arrêts

L’annonce est contenue dans un communiqué signé ce 21 septembre 2022 par le ministère de la Défense. Les victimes sont Abazie Suzanne, 49 ans et Etoh Basheba Akutah, 47 ans. Elles ont été abattues le 19 septembre dernier dans le village Nylbat-Andek, arrondissement d’Andek, dans la région du Nord-Ouest. Selon le capitaine de vaisseau Cyrille Serge Atonfack Guemo, chef de la division communication du ministère de la Défense, les deux victimes ont abattues par trois soldats du Bataillon des troupes aéroportées de Koutaba (Btap) en violation des consignes. (Source : actucameroun. com)