Sénégal: Keita Baldé - Nouveau coup d'arrêt pour l'ex-grand espoir du foot sénégalais

Keita Baldé a été suspendu jusqu'au 5 décembre pour une violation d'un contrôle antidopage en Italie, ce qui compromet la participation de l'attaquant du Spartak Moscou à la Coupe du monde 2022. Un nouveau coup d'arrêt pour cet ex-grand espoir du football sénégalais qui, à 27 ans, semble loin d'avoir répondu aux attentes.

Keita Baldé disputera-t-il une cinquième phase finale de suite avec l'équipe du Sénégal, après les Coupes d'Afrique des nations 2017, 2019 et 2021 et la Coupe du monde 2018 ? Le champion d'Afrique a été suspendu jusqu'au 5 décembre pour une violation d'un contrôle antidopage en Italie, lorsqu'il évoluait à Cagliari lors de la saison 2021-2022. Une situation qui pourrait le priver de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), le Sénégal affrontant les Pays-Bas (21 novembre), le Qatar (25) et l'Équateur (29).

Une grosse perte pour les Lions ? L'intéressé est-il vraiment un élément important au sein de la tanière ? " Si on prend en compte l'aspect purement sportif, il y a des joueurs désormais devant lui dans la hiérarchie, et surtout qui ont prouvé qu'ils pouvaient apporter en entrant comme remplaçants, estime Mansour Loum, rédacteur en chef du site Sport News Africa, et observateur attentif de la sélection sénégalaise. Keita Baldé est en perte de vitesse depuis un moment en sélection, et semble même avoir accepté son rôle de remplaçant. Cependant, il est très apprécié par le sélectionneur Aliou Cissé et par les autres membres du groupe, pour son état d'esprit. En cela, il a son importance quand on sait que dans une sélection, il peut être parfois difficile de trouver le bon équilibre pour avoir une bonne ambiance de travail. "

Dans le sillage de Kylian Mbappé

En 2016, à ses débuts avec le Sénégal, celui qui est né en Catalogne et a été formé au FC Barcelone n'avait pourtant pas le profil du simple ambianceur de service. Keita Baldé Diao était alors perçu comme un grand espoir du football sénégalais, au même titre ou presque que Sadio Mané. Il faut dire que cet attaquant polyvalent avait réalisé une saison 2016-2017 à 16 buts en 31 matches de Championnat d'Italie avec la Lazio Rome, son premier club professionnel.

À tel point que l'AS Monaco l'avait recruté à l'été 2017 pour remplacer numériquement Kylian Mbappé, transféré au Paris Saint-Germain. Une comparaison surprenante avec le Français - les deux joueurs ont des profils différents - et difficile à assumer pour le binational. Après une saison mitigée, l'ASM l'avait d'ailleurs prêté avec option d'achat à l'Inter Milan, en 2018-2019. Les Milanais ne l'avaient pas conservé, et Baldé n'avait pas été meilleur en 2019-2020 avec les Monégasques. Il avait ensuite été encore prêté, à la Sampdoria (2020-2021) cette fois, avant de signer librement à Cagliari (2021-2022), puis au Spartak Moscou en août dernier, après avoir un temps été annoncé du côté d'Al Ahly (Égypte).

Un itinéraire peu conforme aux promesses affichées quelques années plus tôt. " En jeunes, il démontrait de belles choses, mais il y a un point qui aurait dû davantage interpeller : c'est le fait qu'il ne soit pas conservé à la Masia [le centre de formation du Barça, NDLR], souligne Mansour Loum. S'il était aussi bon et aussi prometteur, les Barcelonais auraient tout fait pour le conserver et l'intégrer dans un projet menant à l'équipe A. ". Il conclut : " Honnêtement, vu ses prestations sur les deux dernières saisons en club, je ne vois pas quel top club prendrait le pari de miser sur lui pour le relancer. Si tu ne t'imposes pas à la Sampdoria ou à Cagliari, ça va être difficile de viser plus haut. "