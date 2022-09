Sénégal: Lutte contre la corruption dans le secteur extractif à Kédougou - Acteurs locaux et populations invités à s'engager dans le combat

Différents acteurs locaux et les populations de Kédougou ont été invités à s'engager dans le combat et l'éradication de la corruption dans le secteur extractif dans la localité qui connaît une vulnérabilité d'après une étude.

C'était à l'occasion d'un atelier d'élaboration de plans d'actions de lutte contre la corruption dans le secteur extractif organisé par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (l'Ofnac).

KEDOUGOU-La rencontre a vu la participation des responsables des forces de défense et sécurité, des chefs de services régionaux, des présidents des chambres consulaires, des représentants des industries extractives, des représentants des organisations civiles et professionnelles du secteur extractif... " C'est une rencontre importante, inclusive, pour que les populations puissent être au fait des réalités, qu'elles puissent s'approprier les règles de bonne conduite, alerter, surtout, les actes déviants. L'Etat est là pour accompagner tout cela " a conforté Amadou Salmon Sall, adjoint au gouverneur de Kédougou chargé de l'administration.

En prenant la parole au nom de la présidente de l'Ofnac, le chef du département prévention de l'Ofnac Hugues Diaz a indiqué qu'en raison de son caractère sournois et complexe, la corruption constitue une sérieuse entrave pour le développement durable de notre pays et la vision d'une émergence économique à moyen terme qu'il porte. " C'est pourquoi, la prévention et la lutte contre la corruption ne doivent pas être conçues comme des chasses gardées des États et des gouvernements. Chaque personne, à quelque position qu'elle se trouve, a un rôle à jouer pour prévenir ce crime afin de promouvoir l'éthique, la résilience et l'intégrité à tous les niveaux de la société " a partagé Hugues Diaz.

En saluant " la présence si distinguée " des participants il a ainsi indiqué : " pour y parvenir, des politiques, des systèmes, des mesures et des espaces de dialogue doivent être aménagés pour que les acteurs et les populations puissent s'exprimer et s'engager davantage dans le combat et l'éradication de ce fléau au niveau de tous les secteurs ". Le chef du département prévention de l'Ofnac a déclaré que la participation des différents acteurs témoigne de l'intérêt qu'ils accordent à la tenue de cet atelier et de leur engagement " manifeste " à combattre la corruption dans tous les domaines de la vie socio-économique de région de Kédougou.

Hugues Diaz a informé que dans la mise en œuvre de sa politique de prévention et dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'Ofnac avait commandité une étude sur les vulnérabilités à la corruption dans le secteur extractif au Sénégal, soutenue par le Pnud.

Vulnérabilité du secteur extractif

" L'objectif de cette étude était de faire un diagnostic du cadre normatif et institutionnel du secteur extractif afin d'y identifier les pratiques, les risques de fraude et de corruption, tout en proposant des mesures préventives et correctives. Les résultats de l'étude ont montré que le secteur extractif est vulnérable sur toute sa chaîne de valeur. Ainsi, dans le but de rendre le secteur extractif beaucoup plus transparent, des recommandations destinées au gouvernement, aux sociétés extractives, aux collectivités territoriales et à la société civile ont été formulées " a révélé Hugues Diaz. Toutefois, il a fait comprendre que dans l'optique de vulgariser les résultats de l'étude avec toutes les parties prenantes, des plages de partage et des plans d'actions sont élaborés en vue de mieux mettre en œuvre les recommandations de ladite étude.

" D'où la raison de cet atelier d'élaboration des plans d'actions de lutte contre la corruption dans le secteur extractif à Kédougou. Cet atelier se veut un cadre d'échange et de partage en vue de trouver ensemble les outils appropriés et les stratégies pertinentes de prévention face aux potentiels risques de corruption dans le secteur extractif, spécifiquement dans la région de Kédougou " a-t-il indiqué. Pour le tout, " le rapport a révélé qu'il y a une vulnérabilité à la corruption dans le secteur extractif. Il s'agissait pour nous de partager ces vulnérabilités et d'avoir les opinions de tous pour faire un plan d'action de lutte contre la corruption au niveau du secteur de Kédougou.

Et mettre en place en fin un comité de veille et d'alerte permanent par rapport à la corruption " a complété Mouhamadou Bachir Diop, membre du comité technique restreint et facilitateur de l'atelier.