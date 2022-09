Mali: Premier forum sous-regional, des leaders religieux musulmans sur le terrorisme - Quel impact ?

Ils sont dix pays à participer, à Bamako, au premier forum sous-régional des leaders religieux musulmans, qui se tient les 21 et 22 septembre 2022 dans la capitale malienne, sur la problématique du terrorisme.

En plus des pays du Sahel et de la plupart de leurs voisins côtiers, des délégations venant du Nord du continent, en l'occurrence de l'Algérie et du Maroc, ont aussi marqué leur intérêt pour un tel forum qui, au-delà du partage d'expériences, vise à se pencher sur les causes profondes du terrorisme ainsi que les solutions envisageables pour le retour de la quiétude dans la sous-région ouest-africaine.

Pour une première du genre dans cet espace géographique, c'en est une. Et l'initiative qui émane du Haut conseil islamique du Mali, est d'autant plus à saluer qu'elle se veut une contribution de ces leaders religieux à la recherche de la paix dans une sous-région fortement tourmentée par les actions néfastes de prétendus fous d'Allah dont les actes sont pourtant aux antipodes de la religion musulmane et des enseignements du Saint prophète.

Il s'agit de déconstruire le discours des terroristes

C'est dire si ce forum de Bamako qui vise à chercher d'autres pistes de solutions à la problématique du terrorisme ne pouvait pas mieux tomber, au moment où le défi sécuritaire reste entier dans la sous-région ouest-africaine. Sa pertinence non plus ne saurait être mise en doute dans un contexte où après environ une décennie de lutte contre les forces du mal, le tout militaire a montré ses limites sur le terrain.

D'où la nécessité d'explorer d'autres pistes. Et en la matière, les leaders religieux musulmans peuvent être d'un apport considérable, étant entendu qu'à côté des actions des forces de défense et de sécurité, il s'agit de déconstruire le discours des terroristes qui s'appuient sur des postulats et autres interprétations erronées de l'islam pour se faire des disciples dont ils se serviront pour accomplir leurs basses besognes.

C'est donc un combat qui vaut la peine d'être mené. D'autant plus qu'il s'agit de défendre l'image de l'islam en coupant l'herbe sous les pieds de charlatans qui surfent souvent sur l'ignorance et la misère des populations pour se faire une renommée en prétendant agir au nom de cette noble religion. De ce point de vue, l'on peut même se demander si ce forum de Bamako n'a pas trop tardé à se tenir, tant les terroristes semblent avoir pris plusieurs longueurs d'avance sur le terrain. Mais comme le dit l'adage, " il n'est jamais tard pour bien faire ".

La question est maintenant de savoir quel impact un tel forum peut avoir sur la lutte contre les forces du mal. Le casting, tout d'abord, donne à espérer d'autant plus qu'il s'agit de grands noms et de grandes figures de l'islam dont les voix portent. Et en matière de promotion d'un islam modéré, l'expérience d'un pays comme le Maroc mérite d'être partagée. Par ailleurs, la mise en place d'un mécanisme de suivi des résolutions pourrait s'avérer utile.

Dans la lutte contre le terrorisme, il faut aussi savoir manier la carotte et le bâton

Ensuite, le Haut conseil islamique du Mali qui est l'initiateur du forum, est un acteur crédible qui a ses entrées jusqu'au haut sommet de l'Etat au Mali. Ce n'est certainement pas un hasard si le forum est placé sous le très haut patronage du président de la transition malienne lui-même, le colonel Assimi Goïta. Reste maintenant à prévoir un mécanisme de suivi pour la mise en œuvre de toutes les résolutions qui sortiront de cette tribune de sorte à lui éviter le triste sort des symposiums du genre qui pèchent généralement dans l'opérationnalisation des recommandations qui en sont issues.

C'est dire si ce forum des leaders religieux musulmans qui se tient dans la capitale malienne doit en appeler d'autres, ou à tout le moins, à beaucoup d'actions sur le terrain de sorte à faire bouger les lignes dans le sens de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme religieux. Car, il apparaît comme une évidence que ce n'est pas au détour d'un seul colloque que les choses changeront d'elles-mêmes sur le terrain.

De même qu'une seule action multidimensionnelle ne saurait embrasser toute la problématique du sujet encore moins suffire à arrêter le terrorisme. C'est sans doute à un tel impératif que répond l'un des objectifs du forum qui vise aussi à mettre en place un cadre inclusif de concertation et de coordination sous-régional pour une synergie des actions des leaders religieux musulmans dans le cadre de la lutte et de la prévention de l'extrémisme dans la zone sahélo-saharienne.

En tout état de cause, dans la lutte contre le terrorisme, il faut aussi savoir manier la carotte et le bâton. Pourvu alors que les fruits de ce forum, tiennent la promesse des motivations de ses initiateurs ! Car, c'est la stabilité du Sahel qui est le plus en jeu, à travers laquelle se joue le sort des populations de cette partie de l'Afrique en général et en particulier de ses déplacés internes qui méritent une plus grande attention.