Cote d'Ivoire: CAMES 2022 - L'Université Alassane Ouattara de Bouaké célèbre ses 116 promus

L'université Alassane Ouattara a organisé sa traditionnelle journée de l'excellence le jeudi 15 septembre 2022, à l'amphi C du campus 2. Au cours de ladite cérémonie, elle a célébré non seulement les 116 promus au CAMES 2022 avec un score général de 98,31% mais aussi les étudiants qui se sont distingués lors des concours inter-universitaires ou ayant brillamment participé à des actions citoyennes ou scientifiques rehaussant l'image de l'institution. Sans oublier certains agents du personnel administratif et technique pour leur ardeur au travail.

Pour le président de l'université Alassane Ouattara, Prof Kouakou Koffi, l'objectif de cette journée d'excellence est de célébrer le mérite et le civisme des acteurs de l'institution. " L'instauration de cette pratique vise à saluer les acteurs de l'UAO qui se sont distingués par leur savoir, savoir- faire et savoir-être dans différents domaines, à saluer également la remarquable performance de nos candidats aux listes d'aptitude du CAMES session 2022, de certains personnels administratif et technique puis des étudiants pour leur performance à des concours et leur bonne conduite, à féliciter enfin certains départements et organisations sociales pour leur exemplarité ", a indiqué Prof Kouakou Koffi. Il a par ailleurs invité l'ensemble des acteurs de l'UAO à adjoindre à l'exemplarité de ces performances, une bonne dose de conduite exemplaire et surtout du respect dans la chaîne de commandement pour une image plus respectée de l'institution.

A l'ensemble des syndicats d'enseignants et des associations d'étudiants, il a demandé de privilégier le dialogue et la concertation dans la pratique syndicale. Au nom des récipiendaires, l'honneur est revenu au Prof N'Dri Téhua d'exprimer leur gratitude et leur reconnaissance à la gouvernance de l'université. " Tous nos remerciements vont à l'institution qui a couvé et porté nos candidatures au CAMES, notre université Alassane Ouattara dirigée par le président Koffi Kouakou.

Merci M. le président pour votre soutien, votre sollicitude. Bien plus qu'une simple distinction, cette cérémonie est, en réalité, une invite à prendre toute la mesure de la responsabilité qui est la nôtre ", a-t- elle conclu. Il faut noter que parmi les promus, on note 18 professeurs titulaires, 30 maîtres de conférence et 68 maîtres assistants.