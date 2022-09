Cote d'Ivoire: Salon des téléphones et applications mobiles - L'événement va montrer les facettes et opportunités qu'offre le téléphone

"Impact social et économique des applications mobiles et des téléphones ". C'est le thème de la 1ère édition du Salon des téléphones et applications mobiles (Stam) qui aura lieu les 15, 16 et 17 décembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan-Cocody.

Pour annoncer l'événement, Kodioro Fofana, commissaire général du salon, a expliqué aux hommes de médias, que cet événement réunira du monde autour de la question des technologies et de la communication. " 150 exposants seront sur la zone d'exposition. Environ 30.000 visiteurs sont attendus. Le numérique s'utilisant avec un équipement tel que le téléphone, toutes les marques de téléphone sur le marché viendront faire leurs présentations. Ce sera donc un salon qui parlera de tout ce qui est téléphone et applications. Deux facettes de la technologie seront présentées : le côté industriel et le design.

L'objectif de ce salon est de trouver les moyens d'optimiser l'utilisation du téléphone. Il s'agira également de montrer toutes les opportunités de développement durable qui s'offrent aux Africains grâce à une utilisation efficiente du téléphone mobile et des applications.