Cote d'Ivoire: Sénat - Le projet de loi sur les armes biologiques voté en commission

La Commissions de la sécurité et de la défense de la haute chambre du parlement ivoirien, présidée par la vice-présidente Baflan Laure épouse Donwahi, a voté à l'unanimité, ce jeudi 15 septembre, le projet de loi relatif à l'application de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou toxines et sur leur destruction.

Emissaire du gouvernement, le ministre d'Etat, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a fait savoir que par cette loi, il s'agit d'éviter que la Côte d'Ivoire ne soit l'objet d'attaque à travers des agents biologiques. " Nous sommes dans le concert des nations. Nous voulons pouvoir bénéficier des conseils, des informations et de tout autre appui que la communauté internationale pourrait apporter à la Côte d'Ivoire afin de se prémunir contre ce danger ", a expliqué Téné Birahima Ouattara. Il a saisi cette occasion pour féliciter le groupe parlementaire RHDP pour l'appui apporté à ce projet.

Face aux défis terroristes auxquels sont confrontés les pays du golfe de Guinée dont la Côte d'Ivoire, le ministre d'Etat a réitéré ses félicitations aux forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Il a demandé aux forces armées de continuer d'être déterminées dans l'accomplissement de leurs tâches. Et appelé à une complicité entre elles et les populations pour freiner le phénomène djihadiste.

" Nous avons besoin d'adhérer à cette convention pour bénéficier de l'appui des pays qui sont expérimentés en la matière. Ils vont nous apporter tout le soutien contre l'invasion d'armes biologiques en Côte d'Ivoire, a-t-il souligné. Concertant les 46 militaires détenus au Mali, je voudrais dire ici à tous et aux parents de ces soldats, que nos soldats se portent bien. Le mercredi 14 septembre 2022, le président de la République a présidé une réunion du conseil national de sécurité, au cours de laquelle des décisions ont été arrêtées. Le président de la République s'est envolé ce matin (hier, ndlr) pour Rome où il a assistera à une réunion des Nations unies ".