Cote d'Ivoire: RHDP - Le maire de Bodokro reçu par le secrétaire exécutif Cissé Ibrahima Bacongo

24h après son adhésion officielle au RHDP, Koffi N'da Kouakou, maire de Bodokro, était le mardi à la rue Lepic, siège annexe du parti au pouvoir. Accompagné d'une forte délégation qui avait à sa tête le ministre Sidy Touré Tiémoko, et comprenant des cadres et élus de la région, le nouveau militant du parti des houphouëtistes a dit avoir effectué le déplacement pour présenter ses civilités à Cissé Ibrahima Bacongo, secrétaire exécutif du RHDP. Pour le ministre Sidy Touré, cette rencontre est un prétexte pour présenter à l'instance exécutive du parti, Koffi N'da Kouakou, maire de Bodokro, dans le département de Béoumi, qui a décidé de rejoindre la formation des houphouëtistes. " Cette décision a été mûrement réfléchie par le néo-militant. C'est le fruit de plusieurs années de tractations menées avec ce dernier. Son adhésion au RHDP traduit l'attachement du maire N'da Kouakou à la politique du Président de la République Alassane Ouattara ", a confié le ministre des Ressources animales et halieutiques.

Au nom du président du RHDP, du directoire et du secrétariat exécutif, Cissé Bacongo a salué le courage de l'ex-cadre du PDCI et souhaité la bienvenue au tout nouveau militant du parti présidentiel. " Vous avez fait le bon choix après avoir fait une bonne lecture de la situation socio-politique de notre pays. Vous êtes chez vous à la maison, chez les houphouëtistes. Bodokro doit servir d'exemple et nous inspirer à élargir la zone d'influence du parti partout en Côte d'Ivoire ", a insisté le secrétaire exécutif. En outre, il a remercié le ministre Sidy Touré et toute la délégation pour la cohésion qui règne désormais à Bodokro. " Une belle leçon pour notre parti ", a-t-il ajouté. Puis, il leur a traduit toute la reconnaissance de la grande famille du RHDP. Du reste, le ministre Cissé Ibrahima Bacongo a prodigué de sages conseils au nouveau militant en lui demandant de s'armer de courage et de mettre surtout son expérience et son génie au service du parti.

Thiery Latt

Cissé Bacongo a félicité Koffi N'da Kouakou pour son courage politique