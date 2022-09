Cote d'Ivoire: Man-Mabri Toikeusse - " Je ne pourrai rien entreprendre à l'encontre de l'intérêt des militants "

" L'UDPCI à l'heure de la remobilisation ". C'est autour de ce thème central que les militants de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) se sont retrouvés, du 16 au 17 septembre à Man, pour le séminaire bilan des missions d'évaluation et de remobilisation des structures de base du parti. L'objectif principal de ce séminaire est de faire le diagnostic de toutes les structures de base du parti en vue de faire des recommandations face aux défis politiques actuels.

A l'ouverture de ce séminaire, le président du parti arc-en-ciel très attendu a d'entrée salué les militants pour leur endurance après 20 ans d'existence. " Nous sommes ici réunis à Man pour faire l'état des lieux. Il s'agit d'évaluer nos forces et faiblesses après 20 ans d'existence et réfléchir aux défis à venir. Depuis l'organisation des élections législatives, nous nous sommes engagés dans une dynamique de remobilisation, de redynamisation et de restructuration du parti à travers une série d'actions dont le Présent séminaire. Après 6 mois d'activités de terrain autour desquelles nous avons sillonné tout le pays, il s'impose à nous sans faux fuyant de présenter l'état fonctionnel des 33 secrétariats régionaux du pays et d'en tirer toutes les leçons ", a indiqué Mabri Toikeusse.

Aux militants du parti, Mabri leur a demandé de se mettre en ordre de bataille et de faire preuve de solidarité et de foi militante pour relever tous les énormes défis à venir. " Je nous exhorte tous au travail pour l'engagement d'action dynamique en fonction de l'orientation politique que nous nous imposons. En ce qui me concerne, et dans la conduite du parti, laissez-moi vous réaffirmer mon attachement à nos engagements communs qui demeurent ma boussole et qui mobilisent toute mon énergie. Je voudrais vous demander de me faire confiance. Car je ne pourrai rien entreprendre au plan politique qui puisse aller à l'encontre de l'intérêt de nous les militants et à l'encontre de nos intérêts globaux ", a-t-il rassuré. Toutefois Mabri Toikeusse a indiqué qu'au regard de l'actualité politique, ce séminaire sera suivi successivement d'un bureau politique élargi au comité central sur la vie du parti (samedi septembre ) et de la cérémonie d'hommage au président Robert Guei, président fondateur de l'UDPCI les 18 et 19 septembre 2022. Le rapport final des différents secrétariats sera présenté au sortir du séminaire.