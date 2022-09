Cote d'Ivoire: Cavally-Vacances saines - Pari réussi par le RHDP

Une action conforme aux instructions de la haute direction de son parti. La ministre Anne Désirée Ouloto, première responsable du RHDP dans le Cavally, a initié un vaste programme d'activités socioculturelles et politiques.

Ces activités dont l'objectif est de maintenir la dynamique de la paix et de la cohésion sociale ont été réalisées dans les quatre sous-préfectures du département de Guiglo. Elles se sont déclinées en trois axes majeurs. Dont la formation politique des militants sur les nouvelles réformes et la vision du parti.

" La politique a pour but essentiel d'améliorer les conditions de vie des populations. Je me suis lancé en politique pour favoriser l'épanouissement de nos parents. Et aujourd'hui, c'est Anne Désirée Ouloto et le RHDP qui impulsent le développement de la région du Cavally. Rapprochez-vous de la ministre Anne Désirée Ouloto. Rejoignez le RHDP, pour construire ensemble notre région le Cavally ", a exhorté le secrétaire départemental de Guiglo-Nizahon, Tio Louis Serge. Et de promettre : " Sous notre mandat, nous allons travailler à renforcer la solidarité entre les militants afin de les rendre plus résilients ".

À l'endroit des jeunes, il a prodigué de sages conseils en leur demandant de s'éloigner de la drogue et des stupéfiants, afin de se construire un projet de vie.

Ensuite, dans la dynamique de sa politique sociale, il a honoré les femmes des sous-préfectures de Kaadé et Nizahon. Il les a invitées à s'organiser afin de continuer à bénéficier de l'accompagnement de la présidente du conseil régional du Cavally et ce, à travers le Projet d'autonomisation des femmes actives et solidaires (PAFAS).

Enfin, les vacances scolaires 2021- 2022, en plus d'être saines, ont été un véritable creuset de cohésion sociale, de promotion de la non-violence avec toutes les forces vives à savoir, la chefferie traditionnelle, les fils, les cadres des différentes localités, les directeurs et chefs de service, les femmes et les associations de jeunesse dont l'engagement total a conduit au succès de ces activités sportives dont le thème est vacances saines dans le Cavally.