Cote d'Ivoire: Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption - La Côte d'Ivoire réussit sa 1ère université d'été

C'est un pari gagné pour la CN-Maep (Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs). Du 13 au 17 septembre, la représentation nationale de cet organisme continental a organisé, sa université d'été.

Pour le Pr Musa David Soro, président de la Cn-Maep, par ailleurs président du comité scientifique de cette université d'été, les quatre conférences et six panels ont abouti à quatre principales résolutions : renforcer les institutions nationales dans la gouvernance et la gestion des finances ; le renforcement des capacités des acteurs en charge de la bonne gouvernance et des finances ; la sensibilisation et la formation des médias sur les questions de la bonne gouvernance et la corruption sans oublier la dématérialisation du secteur de gestion des finances publiques et la promotion de l'entrepreneuriat.

Par-dessus tout, de l'avis de tous les participants, cette université d'été a été une parfaite réussite et déjà, le regard est tourné vers 2023 avec l'organisation de la première université d'été africaine en s'appuyant sur l'expertise de la Cn-Maep.

Ce succès est, non seulement, le résultat de la qualité des travaux, mais également, une victoire dans l'adressage des questions de bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.

Il faut noter que des structures telles que la Direction générale des marchés publics et l'Autorité de régulation des marchés publics, des organisations de la société civile ont pris part aux panels.

Au nom de la ministre d'Etat, Kandia Camara, son directeur de cabinet adjoint, Abdoulaye Kouyaté a procédé à la clôture de cette université d'été.