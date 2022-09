Afrique: Kabbashi rencontre l'envoyé de la Chine pour la Corne du continent

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Shams-El-Din Kabashi, a rencontré Mercredi au Palais Républicain l'envoyé de la République Populaire de la Chine pour la Corne de l'Afrique, Xue Bing. La réunion a examiné les relations enracinées entre le Soudan et la Chine et les moyens de renforcer la coopération conjointe. Xue Bing a déclaré à la presse que sa visite au Soudan s'inscrit dans le cadre du renforcement les liens d'amitié entre la Chine et le Soudan, ainsi que les partenariats stratégiques entre les deux pays, faisant allusion à la coordination conjointe entre les deux pays au sein des forums régionaux et internationaux.

Il a qualifié la réunion de constructive et fructueuse.

Le responsable Chinois a ajouté que la Corne de l'Afrique est importante en raison de sa position stratégique, ce qui la rend sujette à des interventions étrangères, soulignant le rejet par son pays de toute forme d'intervention étrangère dans cette région et a indiqué le soutien de la Chine à l'intégration économique dans la région de la Corne de l'Afrique et au règlement des différends via le dialogue.

M. Bing a affirmé la disposition de la Chine à apporter son soutien et son assistance au Soudan dans les domaines économique et social.

Il a dit qu'il a informé le membre du CST de la vision de la Chine sur la réalisation de la paix et du développement dans la région de la Corne de l'Afrique.

M. Bing a ajouté que sa visite s'inscrit dans le cadre d'échange de vues et d'idées sur la réalisation de la paix et de la sécurité dans la région.