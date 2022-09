Afrique: Le pays participe au Sommet sur la transformation de l'éducation au Secrétariat des Nations Unies

Khartoum — La délégation du Soudan a participé au Sommet sur la transformation de l'éducation qui s'est tenu du 16 au 19 Septembre 2022 au Secrétariat Général des Nations Unies à New York, avec la participation de haut niveau des chefs d'État et de Gouvernement, des représentants de la société civile, des organisations internationales, ainsi que des parties prenantes. Les leaders des pays ont renouvelé leur engagement politique à l'éducation, qui donne une occasion unique de renforcer l'humanité, et ont souligné l'importance de compenser les pertes subies par le secteur de l'éducation et les effets négatifs que le secteur a subis durant la pandémie du virus corona.

Le sommet a convenu de l'importance de realiser le quatrième objectif des Objectifs de développement durable lié à la qualité de l'éducation vers l'avènement de l'an 2030, en préparant de meilleures sociétés à travers la mise en place de bases éducatives solides.

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdul-Fattah Al-Burhan, s'est adressé au sommet à travers un message enregistré, dans lequel il a souligné que la réforme et le progrès de l'éducation sont parmi les priorités les plus importantes du Soudan, spécialement pour aller au pair avec les tendances globales modernes et combler le gap numérique, ainsi qu'introduire les technologies de l'information et de la communication dans les écoles et les institutions éducatives, et œuvrer pour fournir un environnement éducatif approprié.

Il a dit que l'éducation est un droit de l'homme et que les priorités de l'éducation et des politiques éducatives au Soudan consistent à donner des opportunités pour tous sans discrimination, à améliorer les curricula éducatifs et à être compatibles avec le progrès scientifique.

Il a également appelé l'ONU et ses agences spécialisées, les pays amis et frères, ainsi que les institutions financières internationales à indiquer la volonté politique et à contribuer à soutenir les efforts du Soudan pour transformer l'éducation par le financement des institutions éducatives, le renforcement des infrastructures, l'établissement des écoles sûres et saines, et le financement de programmes d'informatisation et de numérisation, afin que le Soudan puisse réaliser une éducation de qualité, comme l'un des objectifs de développement durable.