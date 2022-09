Soudan: Abu Hajja - La participation d'Al-Burhan aux réunions de l'ONU marque l'établissement de nouvelles relations

Khartoum — Le Conseiller Médiatique du Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, Général de Brigade Dr. Al-Tahir Abu-Hajja, a souligné que la participation du Général Al-Burhan aux réunions de l'Assemblée Générale des Nations Unies ferme une page du passé dans les relations du Soudan avec l'Occident et les États-Unis en particulier, et que les ténèbres du passé disparaîtront et ne s'approcheront pas à nouveau des portes du Soudan.

Il a dit qu'un nouveau chapitre commencerait, basé sur le respect mutuel, les intérêts communs, et l'établissement de relations étrangères basées sur des informations correctes, exactes, et non erronées.

"Les informations révèlent que nous sommes, sous la direction du Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général, le peuple le plus désireux d'une véritable transformation civile et le plus sérieux pour l'unité du peuple d'une seule nation et la réalisation de relations extérieures qui servent la cohésion du front intérieur avec ses composantes politiques et militaires afin de réaliser le consensus national", a-t-il dit.

Il a déclaré que le temps est venu d'établir une nouvelle réalité dans laquelle il n'y a ni exagération ni négligence, une réalité dans laquelle l'Occident connaît la vérité de ce qui se passe au Soudan en toute transparence, et nous, les Soudanais, savons qu'il doit y avoir un niveau minimum, sinon maximum, d'ouverture et d'honnêteté avec soi-même.