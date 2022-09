Cote d'Ivoire: Diplomatie - Alassane Ouattara au Vatican et aux Nations unies

C'est sa deuxième visite au Vatican depuis son arrivée au pouvoir. Le Président de la République, Alassane Ouattara, en compagnie de la Première Dame, Dominique Ouattara, a quitté Abidjan, ce jeudi 15 septembre 2022, pour une visite officielle au Vatican, rapporte un communiqué de la présidence de la République.

Cette visite au Vatican, qui intervient après celle effectuée par le chef de l'Etat en novembre 2012, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint Siège qui ont célébré, en 2020, le cinquantenaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Le président ivoirien aura une rencontre, le samedi 17 septembre 2022, avec sa Sainteté le Pape François, au Vatican, et il s'entretiendra avec le Cardinal, secrétaire d'Etat, Son Eminence Pietro Parolin (Premier ministre du Pape). Il assistera également à une messe d'action de grâce pour la paix retrouvée en Côte d'Ivoire, célébrée par le secrétaire d'Etat du Vatican, Son Eminence Pietro Parolin.

Au cours de son séjour en Italie, le chef de l'Etat prendra part à un déjeuner de travail avec le président de la République italienne, Sergio Mattarella, au Palais du Quirinal, à Rome.

Le numéro Un ivoirien se rendra ensuite à New York pour la 77è Session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Au cours de cette session, il prononcera une allocution à la tribune des Nations Unies, le mercredi 21 septembre 2022, dans laquelle il présentera la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde et l'engagement de notre pays en faveur des thématiques importantes, notamment la sécurité internationale, les droits de l'Homme et les changements climatiques. Alassane Ouattara aura également un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

En marge de l'assemblée générale de l'ONU, le chef de l'Etat participera à la 7è conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, présidée par le président américain Joe Biden. Le président de la République prendra également part, en compagnie de la Première Dame, à la réception offerte par Joe Biden et son épouse, en l'honneur des chefs des délégations et leurs épouses.