Cote d'Ivoire: Bouna - Dr Noufé Michel s'engage à mouiller le maillot pour donner la victoire au RHDP

C'est fait ! Depuis le lundi 12 septembre le directeur des Moyens généraux du Trésor et de la Comptabilité publique, Noufé Lékiepté Michel est officiellement le secrétaire départemental de la zone dénommée ZKB (zone Kolodio-Bineda) du département de Bouna.

Il a été solennellement investi par le chef de l'Etat, président du RHDP dans le plus grand complexe hôtelier d'Abidjan en présence des membres du gouvernement et des plus hauts dignitaires de son parti. Interrogé après cette investiture, le nouvel élu n'a pas caché ses ambitions pour son parti et le Président du RHDP, Alassane Ouattara à qui il a rendu un vibrant hommage.

Pour lui, il n'y a aucun doute. L'appel et les instructions du Président Alassane Ouattara en ce qui le concerne seront exécutés à la lettre et avec la plus grande dextérité. " Je tiens avant tout à témoigner ma gratitude et ma reconnaissance au Président de la République, Président de notre parti pour avoir accepté et autorisé ma candidature pour que je devienne aujourd'hui secrétaire départemental de notre grand parti.

Notre premier défi, c'est de faire en sorte que le RHDP gagne toutes les élections de 2023 dans la zone ZKB dont j'ai la charge. Pour cela, nous devons travailler sur le terrain, nous devons mouiller le maillot pour le RHDP et pour le Président de la République. Nous nous engageons à exécuter tous les consignes et les instructions du président et des responsables de notre parti. Nous sommes prêts à relever tous les défis " a-t-il déclaré.

Pour de nombreux observateurs, le secrétaire départemental de la ZKB s'en va en territoire conquis et vu son degré d'engagement politique et son militantisme en nul autre pareil, les jours à venir sont prometteurs pour le RHDP. Affectueusement appelé par ses parents du Bounkani "le vagabond de la charité", c'est donc une immense joie pour les habitants de la ZKB, d'avoir Dr Noufé Michel comme représentant et interlocuteur auprès des instances du parti au pouvoir.