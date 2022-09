Congo-Brazzaville: Industrie touristique - Signature d'un accord entre le CEVTE et NG Services

L'association le Cercle des élites en voyages? tourisme et environnement (CEVTE) et l'Agence de voyages et de tourismes NG Services ont signé, le 21 septembre à Brazzaville, un accord cadre de partenariat pour promouvoir et développer l'industrie touristique au Congo.

L'accord a été signé par le secrétaire en charge des affaires techniques du CEVTE, Luc Fernand Keka, et du côté de NG Services par son directeur général, Gustave Junior Ngoko.

Ce partenariat, a-t-on indiqué, va planter le cadre de la réalisation du projet de participer à la promotion et au développement de l'industrie touristique au Congo, " un secteur peu connu par les Congolais. Le CEVTE va essayer de faire de telle sorte que le secteur soit visible ; que ça soit pour les Congolais et des touristes venant de l'extérieur du Congo. Le CEVTE et NG Services travailleront ensemble, main dans la main, pour faire connaÏtre l'importance du tourisme au Congo, afin qu'il puisse contribuer au PIB du Congo ", a expliqué le secrétaire en charge des affaires techniques du CEVTE, Luc Fernand Keka.

Et puis, a-t-il poursuivi, au Congo il y a plusieurs sites touristiques. Il s'agit dans cette démarche, avec le concours du partenaire, d'inciter les Congolais à visiter ces sites jusque-là meconnus. Sur le terrain concrètement, il compte sur les médias pour relayer l'information de faire connaître aux Congolais qu'il y a aussi le tourisme en dehors du pétrole, du bois, etc. Luc Fernand Keka prévoit d'organiser une campagne de sensibilisation, ensuite dans deux ou trois semaines tenir une grande activité qui va répondre à toutes ces questions.