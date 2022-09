Sénégal: Fin de la première session extraordinaire de l'assemblée nationale - Les 14 présidents de commissions permanentes installés

La 14ème législature a clôturé hier, mercredi 21 septembre sa première session extraordinaire avec l'élection des 14 présidents de commissions permanentes de l'Assemblée nationale.

Le groupe parlementaire de la coalition majoritaire au pouvoir, Benno Bokk Yaakaar s'en est sorti avec 7 commissions tant disque les sept autres commissions sont dévolues à l'opposition parlementaire incarnée par les coalitions Yewwi et Wallu en raison de 2 pour le groupe parlement "Liberté et démocratie" de la coalition Wallu Sénégal et les 5 restants pour celui de la coalition Yewwi Askan Wi.

Les rideaux sont tombés hier, mercredi 21 septembre sur la première session extraordinaire de la 14ème Législature. Réunis en plénière, les députés ont posé le dernier acte de cette session extraordinaire consistant à l'élection des 14 présidents de commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Ainsi, la coalition majoritaire au pouvoir, Benno Bokk Yaakaar s'en est sortie avec 7 commissions.

Il s'agit entre autres, de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, de la Commission Développement rural et de la commission des Lois décentralisation du travail et des droits humains et de la Commission de la Défense et sécurité, dirigée respectivement par Seydou Diouf, Cheikh Seck, Abdou Mbow et Abdoulaye Baldé. Mais aussi de la commission Santé population et affaires sociales gérée par Sira Ndiaye, la Commission comptabilité et contrôle dirigé par Mamadou Woury Baïla Diallo et enfin la commission Culture et communication dirigée par Malick Fall.

Les sept autres commissions sont reparties en raison de 2 pour la coalition Wallu Sénégal : Commission des Affaires économiques et la Commission Développement durable et de la transition écologique présidées respectivement par Mady Danfakha et Rokhaya Diouf. Deux forces politiques à l'Assemblée nationale en termes de sièges après la coalition au pouvoir, la coalition Yewwi Askan Wi se retrouve avec 5 commissions.

Il s'agit de la Commission de l'Aménagement du terroir de l'urbanisme des infrastructures et des transports dont son présidée par Bassirou Goudiaby, la commission Énergie et des ressources minérales qui a comme président, Abbass Fall ; la commissions des Sénégalais de l'extérieur affaire étrangères dirigé par Babacar Mbengue. Les deux dernières qui sont la Commission de l'éducation jeunesse-sports-loisirs et la Commission des Délégations sont dirigées respectivement par Oumar Sy et Mohamed Ayib Daffe.

Ouverture le lundi 12 septembre avec l'installation officielle des 165 députés élus lors des législatives du 31 juillet, cette première session extraordinaire de l'Assemblée nationale a été ponctuée par plusieurs incidents au point que la Gendarme nationale s'invite pour une première fois dans l'histoire de cette institution parlementaire dans la salle de l'hémicycle sur demande de la présidente de séance Mme Aïssatou Sow Diawara.