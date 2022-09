Maroc: M. Ouahbi s'entretient à Manama avec son homologue bahreïni

Rabat — Le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi s'est entretenu, mercredi à Manama, avec le ministre bahreïni de la justice, des affaires islamiques et des dotations, Nawaf bin Mohammed Al Maawda. Lors de ces entretiens, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale fructueuse entre les deux pays, notamment dans le domaine de la justice et du droit, indique un communiqué du ministère de la Justice. Ils ont également discuté des moyens de promouvoir l'échange d'expériences en matière de formation dans le domaine des professions judiciaires et au niveau de certains centres opérant dans le secteur de la justice, ainsi qu'en ce qui concerne les services numériques, ajoute la même source.

Les deux ministres ont par ailleurs exprimé leur fierté de l'évolution des relations entre le Maroc et le Bahreïn, soulignant la nécessité de les hisser au niveau des aspirations des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa, qui entretiennent des liens solides de fraternité.

La rencontre, qui s'est déroulée en présence de responsables des ministères marocain et bahreïni de la Justice, a abouti à un accord visant à promouvoir les rencontres entre les deux parties, notamment entre les experts des deux ministères, dans le but de jeter les bases d'un programme de formation au profit des cadres, des professionnels des secteurs juridique et judiciaire et des attachés de justice.

Le même accord prévoit le partage des expertises en matière de digitalisation de la justice, ainsi que l'échange des expériences pour ce qui est de l'adoption d'applications informatisées spécifiques aux services judiciaires, au droit de la famille et au droit pénal.

En marge de cette réunion, M. Ouahbi a tenu une réunion avec Cheikh Khalid bin Ali, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour de cassation du Royaume de Bahreïn, ainsi qu'avec Dr Ali bin Fadhul Al Buainain, procureur général du Royaume de Bahreïn.

Ces deux réunions ont été l'occasion pour M. Ouahbi de prendre connaissance des développements que le Bahreïn a réalisés dans le domaine judiciaire et de mettre en exergue la profondeur des relations de coopération qui lient les institutions judiciaires bahreïnies à leurs homologues du Maroc.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée effectuée par le ministre de la Justice dans les pays du Golfe, l'Égypte et la Jordanie.