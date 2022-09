Maroc: Semaine du Climat à New York - M. El Hafidi, président du GSEP, lance le "Strategic Open Dialogue On Electrification"

Casablanca — Le Directeur Général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et Président du Conseil d'Administration du Partenariat Mondial pour l'Electricité Durable (GSEP), Abderrahim El Hafidi, a présidé, mercredi à New York, la cérémonie de lancement du "Strategic Open Dialogue On Electrification" (SODE) et la signature de l'accord y afférent. Cette initiative organisée par le GSEP, dont le Royaume du Maroc assure la Présidence du Board depuis 2020, en marge de la Semaine du Climat qui se tient à New York du 19 au 24 septembre 2022, est une coalition mondiale lancée par le GSEP et qui vise à rassembler toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur du secteur électrique: des entreprises avant-gardistes du secteur de l'électricité, des secteurs utilisateurs finaux (transport, industrie, bâtiment) et des partenaires stratégiques/technologiques, afin de débattre des défis à relever et définir un plan d'action pour promouvoir l'électrification de l'industrie, du tertiaire et du résidentiel, indique l'ONEE dans un communiqué.

En effet, cette initiative s'inscrit dans les actions du GSEP pour faire progresser l'électrification à faible émission de carbone et propulser une transition énergétique durable.

Les participants à ce Dialogue ont axé les débats autour des défis et des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux que peut apporter l'électrification ; cette dernière étant identifiée comme l'un des principaux catalyseurs de la transition énergétique vers la décarbonation.

Lors de son intervention, le DG de l'ONEE a mis en exergue l'évolution du modèle électrique au Maroc ainsi que les avancées réalisées par l'intégration massive des énergies renouvelables, ce qui a permis de contribuer à la souveraineté énergétique du Maroc et à faire progresser l'électrification bénéfique ainsi que l'utilisation accrue et efficace de l'électricité à faible émission de carbone notamment dans le secteur industriel, tertiaire et résidentiel.

Il a rappelé l'engagement des membres du GSEP, leaders des entreprises d'électricité au niveau mondial et au cœur de la transition énergétique, à contribuer à accélérer et concrétiser la réalisation des objectifs climatiques, de développement économique et de progrès social.

M. El Hafidi a été réélu Président du GSEP en juin dernier et ce, pour un 2ème mandat consécutif. Le GSEP, qui vient de commémorer à Marrakech sa 30ème année d'existence, est une alliance unique, dirigée par les PDG des plus grandes compagnies d'électricité du monde, dont les principales missions sont la transformation de l'industrie mondiale de l'électricité et la transition énergétique par l'intégration des énergies propres.

La Semaine du Climat est un événement qui a lieu chaque année à New York depuis 2009. Ce Sommet se déroule parallèlement à l'Assemblée Générale des Nations Unies et rassemble des dirigeants internationaux du monde des affaires, des gouvernements et de la société civile pour présenter l'action climatique mondiale. Il s'agit d'un des plus grands événements sur le climat qui se déroulent dans le monde entier.