Afrique de l'Ouest: BRVM - Accentuation du repli des indices ce 21 septembre 2022

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 21 septembre 2022, le repli des indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamé la veille, s'est accentué.

L'indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,45% (après -0,23% précédemment) à 207,24 points contre 208,18 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a aussi cédé 0,94% (après - 0,46% la veille) à 163,94 points contre 165,49 points le mardi 20 septembre.

La baisse des indices a impacté négativement la capitalisation du marché des actions. Celle-ci s'est établie à 6238,348 milliards de FCFA contre 6266,823 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 28,475 milliards.

Celle du marché obligataire est en baisse de 111,983 milliards de FCFA à 8182,526 milliards contre 8294,509 milliards de FCFA le 20 septembre 2022.

La valeur totale des transactions est, en revanche, en hausse, s'établissant à 865,053 millions de FCFA contre 352,091millions de FCFA précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Côte d'Ivoire (plus 5,43% à 4 850 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 5,18% à 5 995 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 5,15% à 715 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 4,54% à 6 790 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 2,20% à 5 350 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Safca Côte d'Ivoire (moins 7,33% à 695 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,33% à 695 FCFA), Total Sénégal (moins 7,32% à 2 405 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 5,41% à 1 050 FCFA) et ETI Togo (moins 5,26% à 18 FCFA).