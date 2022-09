Sénégal: Septembre mandingue - La sensibilisation sur la santé sexuelle au cœur des activités

Le Septembre Mandingue bat son plein à Mbour. La Collectivité Mandingue a initié une série d'activités socio-économiques et culturelles. Dans ce sens, en relation avec le projet Sansas, elle a pris hier, le taureau par les cornes pour procéder à la sensibilisation des jeunes adolescentes et adolescents sur la santé sexuelle et reproductive.

Le projet Sansas (Santé reproductive des Adolescentes et jeunes du Sénégal) vise à l'amélioration de l'accès aux droits à la santé reproductive des jeunes adolescents et adolescentes au Sénégal, en particulier des jeunes filles, jeunes femmes et jeunes vulnérables. Cette activité financée par le projet Sansas et déroulée en relation avec le Centre Conseil Ado de Mbour prend en compte la formation de 70 relais.

Ces derniers sont appelés à s'approprier la sensibilisation de leurs pairs dans les sept cellules et sites polarisant des ados. A en croire, Mbacké Diouf, le directeur du Cca de Mbour, le projet Sansas déroulant son programme dans les départements de Mbour et de Sédhiou vient à son heure car le département est l'attraction de milliers de jeunes les week-end du mois de septembre. Le moment, pour lui, reste une opportunité d'appeler les jeunes à des comportements responsables pour la gestion de leur santé sexuelle.

Arfang Touré plus connu sous le nom de Baba, porteur et coordinateur du projet dans les sept sites et cellules de la Collectivité Mandingue, a tenu à partager la quintessence des objectifs du projet. Selon lui, l'engagement des jeunes est à coup sûr un gage de succès. Il s'est réjoui de leur détermination à partager les informations et la mise à niveau démarrées ce matin (hier, Ndlr) avec le concours du Cca de Mbour. Au-delà de la prise en charge de manière participative et inclusive de la sexualité et de la santé reproductive des adolescents, ces derniers ont souhaité des activités de sensibilisation sur la drogue lors de grands rassemblements du genre.