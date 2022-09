Sénégal: Affaire Ndiaga Diouf - Abba MBaye pose le débat sur le statut de l'élu local

Réagissant suite au verdict du procès en appel du maire de Dakar et député à l'assemblée nationale Barthélémy Dias, l'honorable député Abba Mbaye, qui est venu apporter sa solidarité à son collègue député, ironise : " la comédie continue. Je pense que ce pays n'est pas sérieux ", a-t-il lancé devant les journalistes. Ainsi, face au débat amplement suscité sur cette affaire, le nouveau député invite plutôt les hommes politiques et ceux qui gèrent des institutions à porter le débat sur le statut local.

Poursuivant, " Aujourd'hui, ce qui se passe montre qu'il y a des débats qui précédent ces débats là, notamment la question du statut de l'élu local. Comment un maire peut être élu et être agressé dans sa mairie, dans son institution et se faire condamner. Je pense que c'est une question qui nous interpelle et le moment est venu pour les hommes politiques, pour tous ceux qui gèrent des institutions de réfléchir au statut de l'élu local ".

Selon, le député élu du département de Saint-Louis " on ne peut pas être maire, avoir un salaire misérable, on ne peut pas être maire, n'avoir aucune protection, aucune garantie et être porteur de la responsabilité publique. Je pense que c'est ça le cas qui nous interpelle aujourd'hui. Et, je pense que les débats sont ouverts. "