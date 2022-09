Sénégal: Industrie - Progression de 5,7% du chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2022

Le chiffre d'affaires dans l'industrie a progressé de 5,7% au deuxième trimestre 2022, comparé à celui de la même période de 2021.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cet accroissement est consécutif à la hausse du chiffre d'affaires des industries extractives (+34,7%), de production d'électricité de gaz et d'eau (+8,7%) et environnementales (+3,8%). Par ailleurs, le cumul sur le premier semestre 2022 s'est amélioré de 12,8%, en comparaison à celui de la même période de 2021.

Relativement à celui de la période correspondante de 2021, le chiffre d'affaires dans les industries extractives est ressorti en hausse de 34,7% au deuxième trimestre 2022. Cette augmentation est expliquée par le relèvement des ventes issues des autres produits des industries extractives (+80,5%).

En cumul sur le premier semestre 2022, le chiffre d'affaires dans les industries extractives s'est accru de 36,5%, comparativement à celui de la période correspondante de 2021.

L'Ansd souligne que le chiffre d'affaires des industries de production d'électricité, de gaz et d'eau s'est relevé de 8,7% au deuxième trimestre 2022, comparativement à celui de la même période de 2021. Cette évolution est attribuable à la hausse simultanée des ventes d'électricité et de gaz (+10,7%) et d'eau (+2,2%).

En cumul sur le premier semestre 2022, le chiffre d'affaires dans les industries de production d'électricité, de gaz et d'eau s'est raffermis de 14,3%, comparativement à celui de la période correspondante de 2021.

Une augmentation du chiffre d'affaires des industries environnementales Au deuxième trimestre 2022, le chiffre d'affaires des industries environnementales s'est bonifié de 3,8% en relation avec la hausse de celui des activités de collecte, de traitement et d'élimination des déchets et du traitement des eaux usées. Sur le premier semestre de 2022, le chiffre d'affaires des industries environnementales s'est relevé de 19,2%, comparativement à celui de la période correspondante de 2021.