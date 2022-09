Sénégal: Industries manufacturières - L'Ansd note un repli de 1,1% du chiffre d'affaires au 2éme trimestre 2022

Au deuxième trimestre 2022, le chiffre d'affaires des industries manufacturières s'est replié de 1,1% en variation annuelle sous l'effet, particulièrement, de la régression de ceux du cuir travaillé et articles d'habillement (-86,3%), des produits électroniques et informatiques (-82,4%), du papier et carton, travaux d'impression (-48,3%), du raffinage et de la cokéfaction (-46,9%), des produits métallurgiques et de fonderie (-17,8%) et agroalimentaires (-5,7%).

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), la hausse du chiffre d'affaires des produits chimiques et pharmaceutiques (+77,4%) et le relèvement des ventes des matériaux minéraux (+1,9%) ont atténué la baisse de celui des industries manufacturières.

Sur le premier semestre de 2022, le chiffre d'affaires des industries manufacturières s'est relevé de 7,1%, comparativement à celui de la période correspondante de 2021. En variation annuelle, le chiffre d'affaires de l'égrenage de coton a bondi de 74,3% au deuxième trimestre 2022, en liaison avec la hausse des ventes de coton. De même, le cumul sur les deux premiers trimestres de 2022 s'est relevé de 100,4% relativement à la période correspondante de 2021.